Dawno temu w Elblągu... wprowadzono zmiany na dworcu

Peron lokalnego dworca kolejowego zyskał lepszy wygląd dzięki temu, że w końcu całkowicie usunięto tam nieco masywną barierkę, która od jesieni ubiegłego roku – kiedy to bramka kontrolna została przeniesiona do pomieszczeń wewnętrznych – została tam umieszczona bez większego sensu, co zapewni pasażerom nie tylko więcej miejsca, ale także swobodę poruszania się po peronie - pisała elbląska prasa w maju 1903 roku. O czym jeszcze pisała?

Książę Fryderyk Wilhelm kończy 21 lat

Z okazji dzisiejszych urodzin księcia Fryderyka Wilhelma na budynkach publicznych oraz wielu domach prywatnych wywieszono flagi. Książę kończy dziś 21 lat (AZ, czwartek, 07.05.1903 r.).

Uwaga, gospodynie domowe!

W nocy ze środy na czwartek zostanie przeprowadzone płukanie miejskiej sieci wodociągowej. Wszelkie zakłócenia w dostawach wody występujące mniej więcej w tym czasie wynikają właśnie z tej czynności (AZ, czwartek, 07.05.1903 r.).

Długonogi przyjaciel naszych wsi okazał się szkodnikiem

Cwanym złodziejaszkiem okazał się nasz przyjaciel, którego nazywamy długonogim. Ostatniego lata bowiem sporo napsocił na naszych wsiach. Niedawno w Gronowie (niem. Grunau) w tajemniczych okolicznościach zniknęły pisklęta, które dopiero co wykluły się z jaj. Nikt nie potrafił wyjaśnić ich zniknięcia, aż pewien właściciel ziemski zobaczył, jak nasz długonogi przyjaciel, którego przez lata chronił w gnieździe na swojej stodole, znów porwał delikatną zdobycz. […] Niejedno gniazdo młodych piskląt [...] pada ofiarą bociana poszukującego pożywienia. Coraz częściej dostrzega się jego szkodliwość i wtedy jest on wypędzany z gniazda. Jednak szkoda by było całkowite pozbyć się naszego długonogiego przyjaciela, ponieważ od wieków jest on charakterystycznym mieszkańcem naszych wsi (AZ, czwartek, 07.05.1903 r.).

Ucieczka więźniów

Zgodnie z telegraficzną informacją, którą otrzymaliśmy, we wtorek rano skazańcy Karl Davidsohn i Ernst Poll z Elbląga uciekli z aresztu przy sądzie rejonowym w Pasłęku (niem. Pr. Holland.) Byli oni ubrani w niebieskie stroje więzienne (AZ, czwartek, 07.05.1903 r.).

Koncert na szczytny cel

Jak udało nam się ustalić, nasza nauczycielka śpiewu, panna Marie Krüger, zamierza w sobotę, 16 maja, zorganizować w auli szkoły im. Cesarzowej Augusty Wiktorii koncert na rzecz parafialnej diakonii kościoła św. Marii, w którym weźmie udział jej chór oraz nasi najlepsi śpiewacy. Pan Alfred Rahlwes potwierdził swój udział. Koncert zapowiada się bardzo interesująco i ze względu na szczytny cel bardzo pożądana jest liczna frekwencja (AZ, sobota, 09.05.1903 r.).

Zderzenie rowerzystów na starówce

Wczoraj wieczorem na rogu ulic Stary Rynek (niem. Alter Markt) i Rzeźniczej (niem. Fleischerstraße) dwóch rowerzystów zderzyło się ze sobą w wyniku nieudanej próby uniknięcia kolizji. Jeden z rowerzystów, rzekomo kupiec Georg Rockel, mieszkaniec ulicy Holenderskiej 19 (niem. Holländerstraße), doznał skomplikowanego złamania prawej nogi. Poszkodowany został przewieziony do szpitala diakonis. Drugi rowerzysta wyszedł z tego bez szwanku (AZ, niedziela, 10.05.1903 r.).

Nieuczciwi pracownicy

Jeden z posłańców pracujących u kupca przy ulicy Janowskiej (niem. Herrenstraße) sprzeniewierzył pieniądze zebrane od klientów, twierdząc, że je zgubił. Kiedy wczoraj próbował powtórzyć ten sam numer i został poddany surowemu przesłuchaniu, przyznał się, że we wszystkich przypadkach pieniądze te wydał na własne potrzeby. Drugi posłaniec po prostu ukradł kupcowi towar i sprzedał go dla własnej korzyści (AZ, niedziela, 10.05.1903 r.).

Skradzione przedmioty można obejrzeć w lokalnym komisariacie

Przedmioty skonfiskowane w wyniku kradzieży, których właścicieli nie udało się dotychczas ustalić, są przechowywane w lokalnym komisariacie policji i mogą być tam obejrzane przez poszkodowanych (AZ, niedziela, 10.05.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.