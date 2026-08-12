Superfutrzak i złośliwa wiewiórka w Kinie Światowid

Pełen humoru fiński film familijny. „Superfutrzak i złośliwa wiewiórka” od 14 sierpnia w Kinie Światowid.

11-letnia Emilia została ugryziona przez świnkę morską dzięki czemu zyskała super moc. Może przemieniać się w Super Futrzaka, którego misją jest ochrona przyrody. Swoje siły regeneruje dzięki specjalnej butelce z napojem. Niestety, wpada ona w niepowołane ręce i jej moce są zagrożone. Emilia będzie musiała nauczyć się sobie radzić bez magii. Szybko przekona się, że każdy może być super-bohaterem.

Reżyser: Joona Tena

Produkcja: Finlandia 2025

Obsada: Siiri Virtanen, Olavi Lahti, Albert Oksala, Elis Sainio

Czas: 90 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.