 Supergirl w Kinie Światowid

Najnowszy wielkoekranowy film DC Studios. „Supergirl” od 26 czerwca w Kinie Światowid.

Kiedy nieoczekiwany i bezwzględny przeciwnik atakuje niebezpiecznie blisko domu, Kara Zor-El, znana też jako Supergirl, niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód, międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości.

Reżyser: Craig Gillespie

Produkcja: USA 2026

Obsada: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa, Emily Beecham, David Krumholtz, Eve Ridley

Czas: 110 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.