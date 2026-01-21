 Szybcy i sprytni w Kinie Światowid

Porywająca komedia animowana o dzielnym szopie, który musi ocalić grupę przyjaciół uwięzionych w pędzącym pociągu. „Szybcy i sprytni” od 23 stycznia w Kinie Światowid.

Gdy sprytny szop o ksywce „Sokół” ładuje się na gapę do superszybkiego pociągu, którym zamierza dotrzeć na drugi koniec Ameryki, nie podejrzewa, że właśnie trafił w pułapkę. Tuż przed odjazdem, z pociągu ewakuowani zostają wszyscy pasażerowie oprócz licznie zgromadzonych na pokładzie zwierzaków domowych. To właśnie one, z Sokołem na czele będą musiały stawić czoła żądnemu zemsty borsukowi, który przejął zdalną kontrolę nad pędzącym jak pocisk składem. Szop Sokół, wraz z podejrzliwym policyjnym psem, parą wygadanych papug, dzielną jak lew chihuahuą, błyskotliwą rybką i całą skrzydlato futrzastą ekipą, zrobią wszystko by odkryć jaki jest plan tajemniczego porywacza. A gdy to zrobią, sierść stanie im dęba z przerażenia. Czy ich odwaga, spryt i gotowość do współpracy, pozwoli im ocalić skórę i zapobiec katastrofie?

Reżyser: Benoit Daffis, Jean-Christian Tassy

Produkcja : Francja, USA 2025

Czas : 90 min

