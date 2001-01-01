Bezkompromisowa wizja miłości, która przeistacza się w przerażającą, toksyczną pułapkę. „Together” od 22 sierpnia w Kinie Światowid.

Zakochani Millie i Tim wprowadzają się do pięknego domu w idyllicznej małej miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że tu ich uczucie będzie mogło w pełni rozkwitnąć. Jednak na skutek pewnego pozornie drobnego incydentu wszystko, co ich łączy zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, ich życie, ich ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.

Reżyser: Michael Shanks

Produkcja: USA 2025

Obsada: Alison Brie, Dave Franco, Damon Herriman

Czas: 105 min