Tożsamość miasta na deskach elbląskiego teatru

Kim jesteśmy jako mieszkańcy najstarszego miasta w województwie? Czy Elbląg ma jedną, spójną twarz, czy może jego tożsamość to mozaika naszych indywidualnych losów? Spektakl „Tożsamość Pana El” to propozycja Teatru, która zaprasza elblążan do wspólnego szukania odpowiedzi na te pytania.

„Tożsamość Pana El” to opowieść o tym, że dzieje Elbląga piszemy my wszyscy - każda mieszkanka i każdy mieszkaniec z osobna. Spektakl przybliża dzieje miasta, ale przede wszystkim otwiera dyskusję o społecznej wspólnocie i o tym jaki wpływ mamy na kształtowanie miejsca, w którym żyjemy.

Tytułowy Pan El ma poważny problem, stracił własną tożsamość. Według przepowiedni może ją odnaleźć, ale na drodze staną mu potężne siły… To będzie surrealistyczna jazda bez trzymanki, podczas której zburzy się czwarta ściana, rzeki zawalczą o powiększenie koryt, a Pan El zaśpiewa historyczną, ale też nowoczesną pieśń żuławską.

Spektakl, choć stworzony z myślą o młodzieży i dorosłych mieszkańcach naszego miasta, jest propozycją dla każdego, kto kocha teatr nieoczywisty. Jeśli chcecie zobaczyć jak historia ożywa w sposób, jakiego nie znajdziecie w podręcznikach to ten spektakl jest właśnie dla Was.

Patronat Honorowy nad spektaklem: Prezydent Elbląga Michał Missan

TOŻSAMOŚĆ PANA EL

Autor: Dominik Bloch

Reżyseria, scenografia, kostiumy, projekcje multimedialne, światła: Dominik Bloch

Muzyka: Maciej Olewniczak

Obsada:

Dariusz Siastacz – Pan El/ennonita/John Green

Małgorzata Jakubiec-Hauke – Kumiela/Mia War/Herkus Monte/Czesław Klimuszko

Magdalena Fennig-Rusinowska – Babica/Zury Ma/Herman Von Balk/Henryk Nitshmann

Patrycja Bukowczan – Tyna/Rze Pomo/Wulfstan z Hedeby/Emigrant

Premiera: 24.04.2026

czas trwania: 90 min

BILETY