Vivaldi i ja w Kinie Światowid

Barwna, porywająca i wypełniona muzyką opowieść o świecie Antonia Vivaldiego. „Vivaldi i ja” od 21 sierpnia w Kinie Światowid.

Europejskie kino kostiumowe osadzone w XVIII-wiecznej Wenecji, w którym historia talentu, wolności i kobiecej emancypacji splata się z postacią jednego z najwybitniejszych kompozytorów w historii. Przebywająca w sierocińcu Ospedale della Pietà nastoletnia utalentowana skrzypaczka Cecilia trafia pod skrzydła nowego nauczyciela – Antonio Vivaldiego. Otoczona jego opieką zaczyna wierzyć, że uda jej się uniknąć zaaranżowanego małżeństwa i zawalczyć o własną drogę.

Reżyser: Damiano Michieletto

Produkcja: Francja, Włochy 2025

Obsada: Tecla Insolia, Michele Riondino, Fabrizia Sacchi

Czas: 111 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.