Weekend seniora z kulturą w elbląskim teatrze

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zaprasza na Weekend Seniora z Kulturą pod hasłem - dbamy o zdrowie i wiedzę!
Zapraszamy na wyjątkowy weekend, który łączy teatr z profilaktyką.
W sobotę 4 października, po spektaklu "My, dzieci z dworca ZOO" (ok. godz. 18) spotkanie z neuropsychologiem Tomaszem Kozieją z Pracowni Psychologii Holistycznej w Elblągu na temat zagrożeń uzależnieniami. Warto wiedzieć więcej, aby chronić swoich bliskich!
W niedzielę 5 października o godz. 16, przed spektaklem "Piękna Lucynda" (godz.16), zapraszamy na foyer Dużej Sceny na bezpłatne badania profilaktyczne, przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu.
Jolanta Nidzgorska, sekretarz literacka Teatru