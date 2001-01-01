Weekend seniora z kulturą w elbląskim teatrze

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zaprasza na Weekend Seniora z Kulturą pod hasłem - dbamy o zdrowie i wiedzę!

Zapraszamy na wyjątkowy weekend, który łączy teatr z profilaktyką.

W sobotę 4 października, po spektaklu "My, dzieci z dworca ZOO" (ok. godz. 18) spotkanie z neuropsychologiem Tomaszem Kozieją z Pracowni Psychologii Holistycznej w Elblągu na temat zagrożeń uzależnieniami. Warto wiedzieć więcej, aby chronić swoich bliskich!

W niedzielę 5 października o godz. 16, przed spektaklem "Piękna Lucynda" (godz.16), zapraszamy na foyer Dużej Sceny na bezpłatne badania profilaktyczne, przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu.

