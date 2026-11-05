Więcej bezpłatnych biletów do teatru z okazji 11 listopada

Elblążanie będą mogli skorzystać z bezpłatnych biletów do teatru. Tym razem, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, samorząd zwiększył pulę zakupionych biletów, dzięki czemu z teatralnej propozycji będzie mogła skorzystać jeszcze większa grupa mieszkańców Elbląga.

Bezpłatne wejściówki będą dostępne na spektakl „Tożsamość Pana El”, surrealistyczną opowieść pełną humoru i absurdu, która w nieszablonowy, metaforyczny sposób przybliża historię Elbląga. Autorem i reżyserem przedstawienia jest Dominik Bloch, aktor elbląskiego Teatru. Spektakl zostanie zaprezentowany 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, podczas dwóch pokazów o godz. 12:00 i 17:00. Zwiększona pula bezpłatnych biletów pozwoli zaprosić do wspólnego świętowania szersze grono elblążan. Bezpłatne wejściówki będzie można odebrać 6 listopada (piątek) od godz. 10:00 w kasie Teatru. Każda osoba może otrzymać jeden bilet. Liczba miejsc jest ograniczona.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta