Wielki Szef w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na projekcję filmu „Wielki szef” oraz spotkanie z reżyserem Tomaszem Wolskim. Wydarzenie odbędzie się 13 listopada o godzinie 19 w Kinie Światowid.

„Wielki szef” to historia szpiegowska brawurowo wyreżyserowana i zmontowana z materiałów archiwalnych przez Tomasza Wolskiego. Opowiada o niejednoznacznej postaci Leopolda Treppera, który w czasach II Wojny Światowej zawiadywał siatką wywiadowczą o nazwie Czerwona Orkiestra. Oglądanie tego filmu to jak odkrywanie kolejnej tajemnicy historii XX wieku, a także wyjątkowe spotkanie ze sztuką montażu.

Po projekcji odbędzie się rozmowa z Tomaszem Wolskim – reżyserem, scenarzystą, autorem znakomitych filmów nagradzanych na międzynarodowych festiwalach.

