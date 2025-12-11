Wtorkowe kino dla dorosłych: Dom Dobry

Kolejna odsłona cyklu wtorkowego kina dla dorosłych w Kinie Światowid już 16 grudnia o godzinie 12:00. Tym razem do obejrzenia film „Dom dobry” – film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć.

Kiedy Gośka poznaje w internecie Grześka jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

Reżyser: Wojciech Smarzowski

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Tomasz Schuchardt, Agata Turkot, Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Maria Sobocińska, Andrzej Konopka

Czas: 107 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.