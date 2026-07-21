 Wyschnięci w Kinie Światowid

Slapstickowa komedia opowiadająca o dwóch niezdarnych mrówkach z wielkimi marzeniami i zerową koordynacją ruchową. „Wyschnięci” od 24 lipca w Kinie Światowid.

Dotkliwa susza zaczyna zagrażać całej społeczności mrówek. Pluton złożony z najsilniejszych owadów planuje misję ratunkową, ale nieudolni Arnie i Barney nie zamierzają siedzieć bezczynnie. Postanawiają sami uporać się z problemem. Seria zabawnych przygód, których doświadczają skutkuje tym, że zupełnie przypadkowo ratują całą łąkę i stają się nieoczekiwanymi bohaterami.

Reżyser: Sean Heuston

Produkcja: Niemcy 2026

Czas: 75 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.