Wyschnięci w Kinie Światowid
Slapstickowa komedia opowiadająca o dwóch niezdarnych mrówkach z wielkimi marzeniami i zerową koordynacją ruchową. „Wyschnięci” od 24 lipca w Kinie Światowid.
Dotkliwa susza zaczyna zagrażać całej społeczności mrówek. Pluton złożony z najsilniejszych owadów planuje misję ratunkową, ale nieudolni Arnie i Barney nie zamierzają siedzieć bezczynnie. Postanawiają sami uporać się z problemem. Seria zabawnych przygód, których doświadczają skutkuje tym, że zupełnie przypadkowo ratują całą łąkę i stają się nieoczekiwanymi bohaterami.
Reżyser: Sean Heuston
Produkcja: Niemcy 2026
Czas: 75 min
Bilety można nabyć:
- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,
- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,
- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.