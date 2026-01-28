 Zapiski śmiertelnika w Kinie Światowid

Historia mężczyzny, który pojechał popełnić samobójstwo, ale nie zdążył, bo go zabili, a tak naprawdę to był wypadek. „Zapiski śmiertelnika” od 30 stycznia w Kinie Światowid.

Do nadmorskiego kurortu przyjeżdża pięćdziesięcioletni F.P. Chce popełnić samobójstwo. Ma rodzinę, pieniądze i mimo to narastającą niechęć do życia. Kiedy rozpoczyna pisanie pożegnalnego listu do żony, pojawia się duch ojca, który popełnił samobójstwo. Próbuje odwieść syna od zabicia się.

Reżyser: Maciej Żak

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Ireneusz Czop, Magdalena Boczarska, Magdalena Popławska, Marian Dziędziel, Agata Turkot, Paweł Tomaszewski

Czas: 93 min

