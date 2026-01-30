Dlaczego czytacie portEl? Rozwiązanie konkursu

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział quizie i za to, że podzieliliście się z nami powodami, dla których jesteście z portElem. Wasze odpowiedzi tak się nam spodobały, że postanowiliśmy pokazać je na naszych łamach. Na koniec zostawiliśmy oczywiście wyłonioną przez nas zwycięską wypowiedź.

W ostatni weekend na naszych łamach ukazał się wyjątkowy quiz i konkurs z nagrodą – voucherem do serwisu NaWynos o wartości 200 zł. Trzeba było odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego czytacie Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl? Jakie były odpowiedzi?

Milena Folczyńska:

Czytam Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl, bo mam poczucie, że to nie jest tylko portal informacyjny, ale kawałek mojego miasta zapisany dzień po dniu. Dzięki niemu wiem, kiedy ulice są tak śliskie, że lepiej zostać w domu i kiedy w Elblągu dzieje się coś, czego nie chcę przegapić. To tam zawsze sprawdzam, co naprawdę jest ważne, bez przesady, bez sensacji, za to blisko ludzi i ich codzienności. PortEl.pl towarzyszy mi od dziecka, dlatego kojarzy mi się z Elblągiem tak naturalnie, jak Piekarczyk i Brama Targowa. To portal, który nie opisuje Elbląga z zewnątrz, tylko żyje w nim razem z mieszkańcami. Cenię portEl.pl także za to, że daje przestrzeń mieszkańcom, za konkursy, w których można wziąć udział, za możliwość wypowiedzenia się, skomentowania, wyrażenia własnego zdania i bycia częścią tej lokalnej rozmowy. To nie jest jednostronny przekaz, ale dialog, w którym każdy może mieć swój głos. I chyba właśnie dlatego tak dobrze się z tym portalem identyfikuję bo portEl.pl nie tylko opowiada o Elblągu, ale pozwala Elblągowi mówić własnym głosem.

Agnieszka Pietruszyńska:

Otóż Elbląska Gazeta Internetowa portEL.pl to niezwykłość sama w sobie, pełna wielorakich obiektów konwersacji. W niej mogę zanurzyć swe myśli i nabrać orientacji w otaczającym mnie świecie. Od biznesów po biznesiki, sport, gospodarkę poprzez kulturę i imprezy do swobodnej strefy uwalniania swojego zdania i naszego miasteczka w rolce. Przeto mam w zwyczaju ją czytać i każdemu to zalecam. Naprawdę, to wspaniałe mieć taki eminentny portEl blisko siebie.

Iwona Przybyłek-Wadelska:

Czytam, bo... najśmielej, najciekawiej i na wprost przekazuje mi różne informacje, w tym też na wynos, o tym: co, kiedy i gdzie (już niekoniecznie z kim - ale się zdarza), w mieście i jego okolicach. To jest Gazeta "pod ręką", każdego dnia, w każdych warunkach, czy to słońce, deszcz, czy śnieg, i zawsze i wszędzie mi towarzyszy. To "moje naj czytadło" i jak ja jest: dociekliwe, realne, nieustępliwe i, co ważne, ja i Ona pozostajemy sobie wierne od kilkunastu lat, a takiej powstałej i wzajemnej już przyjaźni nie da się zmierzyć żadną miarą!

Nie ominę też grafiki, skoro ma być o czytaniu. Nie da się pominąć informacji, że zawiera ciekawe nagłówki - zachęcające do zajrzenia w głąb tekstów, liczne i trafne leady, a także ciekawe i inspirujące zdjęcia dodają smaku niejednemu artykułowi.

Czytam z pasją, bo jak ja Ona dojrzewa i jak ja rozkwita w odpowiednim momencie; wie również, co i jak przekazać, a to jest niezwykle ważne w codziennym życiu, aby wydobyć z życia najlepsze wiadomości i cieszyć się nimi będąc już 25 lat na świecie!

Anna Myśliwiec:

Czytam Elbląską Gazetę Internetową, gdyż wtedy staję się mądrą głową. Na portElu wiele newsów i wydarzeń, co dostarcza mi mnóstwa wrażeń. Dowiaduję się, co słychać tu i tam i czy przypadkiem nie ma jakichś dram. Wiele tu stref codziennego życia: biznes, kultura, gospodarka i sport oraz moje ulubione quizy niczym rozrywkowy kort. PortEl.pl to jest coś, co się czyta, chyba każdy go zna i nie zapyta: "Who is who"? Można tu stać się fotoreportElem i zostać państwa przyjacielem.

Kasia Kucińska:

Kochani, ekran startowy w komputerze mam ustawiony z Elbląską Gazetą Internetową, a dlaczego? Dlatego, że jest to kluczowy sposób na poszerzanie horyzontów, zdobywanie rzetelnej wiedzy. Oferujecie sprawdzone informacje, lokalne wiadomości oraz relaks, często wasze wiadomości pomagają odróżnić fakty od fake newsów. Jednocześnie często korzystam z działu ogłoszeń. Bądźcie z Elblągiem zawsze.

Pan Bartek:

Czytam, ponieważ na portElu mam wszystko, co najważniejsze w aktualnościach o Elblągu, w jednym miejscu, bez potrzeby używania mediów społecznościowych, a jest to dla mnie istotne. Bardzo podoba mi się przejrzysty layout strony z dobrym podziałem na kategorie, nie jest ona przy tym przeładowana hipernowoczesnymi i często zbędnymi elementami graficznymi, zachowała dobrą, skromną i czytelną formę (ulubione działy: Kultura i Dawno temu w Elblągu). Oby tak dalej!

Pan Marcin:

Bo na portEl.pl komentarze pod artykułami to lepsza rozrywka niż Netflix - ostre dyskusje, polityczne bitwy i lokalne dramaty w jednym miejscu, a do tego dowiadujesz się, co naprawdę myślą sąsiedzi o dziurach w drogach czy kolejnym pomyśle prezydenta.

Pani Urszula:

Czytam Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl, ponieważ daje mi coś więcej niż tylko informacje — daje mi poczucie bycia częścią miejsca, w którym żyję. W świecie pełnym szybkich, ogólnych wiadomości to właśnie lokalne historie mają dla mnie największą wartość, bo dotyczą ludzi, ulic i spraw, które mijam każdego dnia.

Gazeta portEl pomaga mi lepiej rozumieć moją społeczność: jej problemy, sukcesy, inicjatywy i codzienne wyzwania. Dzięki rzetelnym relacjom wiem, co zmienia się w moim mieście, jakie decyzje są podejmowane i jak wpływają one na życie mieszkańców. To sprawia, że nie jestem tylko biernym odbiorcą informacji, ale świadomym uczestnikiem lokalnej rzeczywistości.

Cenię także to, że portEl daje przestrzeń zwykłym ludziom — ich pasjom, działaniom i historiom, które często nie trafiają do dużych mediów, a mają ogromne znaczenie dla budowania więzi i poczucia wspólnoty. To właśnie dzięki takim treściom czuję, że ta gazeta nie tylko opisuje moje miasto, ale współtworzy jego tożsamość.

Adam Ratajewski:

Otóż, ponieważ, gdyż, kiedy podłączono mi stałe łącze internetowe w domu, 25 lat temu (a może 22, albo 24) i nie trzeba było martwić się o rachunek za połączenie wydzwaniane, otworzyła się brama na świat. Jednak nie ma nic ważniejszego od całego świata, jak lokalny świat, w którym żyję, który kocham, czyli moje miasto Elbląg. Tylko w portElu można (po dziś dzień) przeczytać wszystkie lokalne informacje, najważniejsze, sprawdzone, rzetelne, przygotowane przez zespół profesjonalnych redaktorów. Ciekawe bezstronne artykuły, wywiady, a całość tworzą wspaniali młodzi ludzie.

Zwycięzca mógł być tylko jeden, a nasza komisja postanowiła wyróżnić... Pana Darka Jerzewskiego, naszego nowego mieszkańca i czytelnika. Informacje o voucherze NaWynos przekażemy drogą mailową. Zwycięska odpowiedź brzmi tak:

Niedawno wprowadziłem się do Elbląga i szczerze mówiąc, na początku wiedziałem o tym mieście głównie tyle, że tablice zaczynają się od NE, a Specjal tutaj smakuje lepiej niż gdziekolwiek indziej. Reszta była jedną wielką niewiadomą. I właśnie wtedy pojawił się portEl.pl, cały na biało, jak lokalna instrukcja obsługi miasta. Dzięki niemu szybko ogarnąłem, co, gdzie i jak - gdzie coś się dzieje, gdzie lepiej nie iść, kiedy w mieście jest spokojnie, a kiedy wszyscy nagle stoją w korkach i mają ku temu bardzo konkretny powód. PortEl.pl pomógł mi poczuć, że nie jestem tu tylko przyjezdnym, ale kimś, kto zaczyna rozumieć rytm miasta i jego codzienne sprawy. To dzięki niemu Elbląg przestał być dla mnie punktem na mapie, a stał się miejscem z historiami, emocjami i ludźmi. Krótko mówiąc, zanim nauczyłem się Elbląga, nauczyłem się czytać portEl.pl i to była najlepsza droga na skróty.

Jeszcze raz dziękujemy i mamy nadzieję, że będziecie z nami przez następne 25 lat!