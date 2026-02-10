Konkurs. Jubileuszowe pączki od Wołka dla Czytelników portElu!

Z okazji Tłustego Czwartku rozdajemy pączki! Upiecze je dla nas Ciastkarnia „U Wołka” z okazji 25-lecia portElu!

Najlepsze pączki w mieście robi Ciastkarnia „U Wołka”. W Tłusty Czwartek, który w tym roku przypada 12 lutego, zaprasza wszystkich mieszkańców po słodką rozpustę: pączki, pączuszki, faworki. Wszystkie przygotowywane są tylko z naturalnych składników, z pysznymi nadzieniami do wyboru. Zamówienia można składać pod numerem telefonu 55 234-30-52.

A dla naszych Czytelników mamy 5 słodkich paczuszek po 5 pączków z okazji 25-lecia portElu, oczywiście przygotowanych przez Ciastkarnię „U Wołka”.

Napisz, pączki z jakim nadzieniem są najlepsze (i dlaczego?) na konkurs@portel.pl (dodaj swój numer telefonu, co ułatwi kontakt). Najfajniejsze odpowiedzi nagrodzimy paczką pysznych pączków.

Na odpowiedzi czekamy do 11 lutego do godz. 14, niedługo później podamy zwycięzców na naszej stronie. Odbiór pączków osobiście w redakcji w Tłusty Czwartek w godz. 9-15.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl