UWAGA!

----

Konkurs z biblioteką pedagogiczną

 Elbląg, Konkurs z biblioteką pedagogiczną
Fot. WMBP

W tym tygodniu quiz portElu jest wyjątkowy, bo dotyczy Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogiczne, świętującej jubileusz 75-lecia. Razem z nią przygotowaliśmy dla Was także konkurs z nagrodami. Jak je zdobyć?

Dla naszych Czytelników mamy do rozdania trzy nagrody. Każda z nich to ciekawa książka (uwaga: która nie jest związana z pedagogiką), gadżety biblioteczne oraz coś słodkiego. Otrzymają je autorzy trzech najlepszych odpowiedzi na pytanie: która szkoła w Elblągu byłaby najciekawszym miejscem akcji dla powieści (o dowolnej tematyce) i dlaczego? Odpowiedzi wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać na adres konkurs@portel.pl w tytule wiadomości wpisując „WMBP”. Do maila należy dołączyć zrzut ekranu z wynikiem wykonanego quizu dotyczącego biblioteki pedagogicznej. Liczba punktów nie ma znaczenia - liczy się udział w quizie.

Czekamy na odpowiedzi do czwartku (15 stycznia) do godz. 12. Nazwiska laureatów podamy najpóźniej 16 stycznia.

 

Uwaga: odbiór nagród wyłącznie w redakcji portElu, ul. 1 Maja 1C.

 

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

 

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Konkursy

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 