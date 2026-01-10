Czas na quiz - z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną

Jak co tydzień zapraszamy na quiz portElu. Tym razem przygotowany przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną. Jak dobrze znasz tę instytucję?

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu to ważna instytucja wspierająca edukację w regionie. Jej działalność sięga lat 50-tych, kiedy otwarto Pedagogiczną Bibliotekę Powiatową w Elblągu. Po reformie administracyjnej z 1975 r. biblioteka stała się Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Elblągu. W latach 2000–2013 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu (Biblioteka Główna i 10 Filii) funkcjonowała w 11 lokalizacjach w ośmiu powiatach zachodniej części województwa. Po kilkuletniej restrukturyzacji, w 2015 r. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego filie biblioteczne przekazał do prowadzenia powiatom lub gminom, zostawiając jedynie w swojej gestii placówki w Elblągu i w Olsztynie. Obecna siedziba elbląskiej książnicy pedagogicznej mieści się na Starym Mieście w Elblągu, choć w połowie roku planowane jest przeniesienie placówki do nowej lokalizacji. Sprawdź swoją wiedzę o historii, lokalizacjach i działaniach WMBP w Elblągu!

Przy okazji tego quizu wraz z biblioteką przygotowaliśmy dla Was konkurs z nagrodami. Warunkiem uczestnictwa jest rozwiązanie quizu. Szczegóły tutaj.

Jak zawsze zachęcamy do podzielenia się wynikami w komentarzach i na Facebooku!

Przejdź do rozwiązania quizu.