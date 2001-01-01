One wygrały bilety na Andre Rieu

W tym roku dyrygent i skrzypek Andre Rieu obchodzi 75. urodziny. W kinie Światowid można oglądać retransmisje koncertów maestro. Tym razem można wygrać dwie podwójne wejściówki: po jednej na retransmisję 22 sierpnia i 31 sierpnia.

Miłośnicy muzyki klasycznej i walców mogą już zacierać ręce – do Kina Światowid zawita wyjątkowa retransmisja najnowszego koncertu André Rieu, zatytułowanego „Przetańczyć całą noc!”. W tym roku wydarzenie nabiera jeszcze większego znaczenia – obchodzimy 200. rocznicę urodzin Johanna Straussa, króla walca i duchowego patrona orkiestry Rieu. Z tej okazji publiczność usłyszy nie tylko ponadczasowy „Nad pięknym modrym Dunajem”, ale też inne klasyczne utwory, przeboje muzyki filmowej i pop w zupełnie nowych aranżacjach.

Na retransmisje można wygrać dwie podwójne wejściówki do kina Światowid. Jedną na koncert 22 sierpnia, drugą na 31 sierpnia. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego uwielbiam walc? Autorzy najciekawszych wypowiedzi zostaną nagrodzeni wejściówkami.

Na odpowiedzi czekamy do czwartku, 21 sierpnia do godziny 12. Odpowiedzi prosimy o przesyłanie na adres konkurs@portel.pl z tematem Andre Rieu. W treści maila oprócz odpowiedzi prosimy o zamieszczenie daty retransmisji, którą chcieliby Państwo obejrzeć.

One wygrały bilety:

Podwójne zaproszenia na koncert Lombardu w pubie Beczka wygrali: Barbara Ślesik i Katarzyna Benedyk. Zaproszenia są do odbioru w kasie kina Światowidw Elblągu.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

