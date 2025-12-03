To projekt ważny dla Żuław. Zgłoś do niego uwagi

17 grudnia mieszkańcy będą mogli poznać szczegóły projektu budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 502, łączącej Nowy Dwór Gdański ze Stegną oraz nowych mostów na Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej, który zostanie skierowany do dalszych prac. Pod rozwagę brane były dwa, jednak ostatecznie na realizację ma szansę ten przebiegający bliżej Rybiny. Inwestycja ma odciążyć tę miejscowość od ruchu turystycznego zmierzającego na Mierzeję Wiślaną.

O inwestycji, którą ma zrealizować Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, pisaliśmy już na naszych łamach. Przypomnijmy, że przygotowano początkowo trzy warianty tzw. obwodnicy Rybiny - pierwszy, omijający wieś po jej zachodniej stronie. To najdłuższy odcinek, z nowym mostem na Szkarpawie. Dwa kolejne warianty zakładały budowę nowego odcinka trasy po stronie wschodniej miejscowości – oba krótsze, jednak z dwoma mostami, na Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej.

Ostatecznie w etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego projektanci pod rozwagę brali tylko dwa warianty po stronie wschodniej – krótszy przebiegający bliżej miejscowości i dłuższy, oddalony bardziej od Rybiny. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku poinformował w listopadzie, że do realizacji wybrano krótszą trasę. 17 grudnia podczas spotkania w Rybinie (gm. Stegna) odbędzie się spotkanie (godz. 17, dom kultury), na którym inwestor przedstawi szczegóły projektu.

- W trakcie, jak również po spotkaniu, będzie możliwość zgłaszania wniosków/zastrzeżeń do prezentowanych rozwiązań projektowych. Istnieje możliwość zgłoszenia uwag w formie pisemnej w terminie do 31 grudnia 2025 r: pocztą na adres: Multiconsult Polska Sp. z o.o., Biuro w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk (z dopiskiem „Spotkanie informacyjne – Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 502 wraz z przeprawą mostową, omijającego zabytkowe mosty zwodzone w Rybinie”) lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@dw502-rybina-stes.pl. Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione – informuje organizator spotkania.

Zobacz, jak wygląda plan sytuacyjny wybranego wariantu.