Oni wygrali konkurs z biblioteką pedagogiczną

W tym tygodniu quiz portElu jest wyjątkowy, bo dotyczy Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogiczne, świętującej jubileusz 75-lecia. Razem z nią przygotowaliśmy dla Was także konkurs z nagrodami. Jak je zdobyć?

Dla naszych Czytelników mamy do rozdania trzy nagrody. Każda z nich to ciekawa książka (uwaga: która nie jest związana z pedagogiką), gadżety biblioteczne oraz coś słodkiego. Otrzymają je autorzy trzech najlepszych odpowiedzi na pytanie: która szkoła w Elblągu byłaby najciekawszym miejscem akcji dla powieści (o dowolnej tematyce) i dlaczego? Odpowiedzi wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać na adres konkurs@portel.pl w tytule wiadomości wpisując „WMBP”. Do maila należy dołączyć zrzut ekranu z wynikiem wykonanego quizu dotyczącego biblioteki pedagogicznej. Liczba punktów nie ma znaczenia - liczy się udział w quizie.

Czekamy na odpowiedzi do czwartku (15 stycznia) do godz. 12. Nazwiska laureatów podamy najpóźniej 16 stycznia.

Aktualizacja:

Nagrody trafią do Barbary Stasiuk, Barbary Folczyńskiej, Tomasza Woźnowskiego

Uwaga: odbiór nagród wyłącznie w redakcji portElu, ul. 1 Maja 1C.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl