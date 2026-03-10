UWAGA!

Ta rolka okazała się warta pysznej kolacji. Sprawdź, kto wygrał w konkursie

 Elbląg, Kadr ze zwycięskiej rolki,
Kadr ze zwycięskiej rolki, fot. arch. portel.pl

Dziękujemy za nadsyłane przez was filmiki, które pokazują Elbląg takim, jaki jest - tu i teraz. Dobrze jest oglądać waszymi oczami miejsca, które świetnie znamy. W lutowej edycji #ElblągwRolce wygrywa muravsky_ czyli autor filmu pt. Którego Piekarczyka ty pokochasz? Wygrana to kolacja o wartości 300 zł w restauracji Modosa!

Rolka pokazuje kogoś, z kogo Elbląg słynie, czyli Piekarczyka w różnych odsłonach. Nagranie zdobyło uznanie naszych Czytelników (82 lajki) i tym samym zapewniło autorowi pyszną kolację w restauracji Modosa.

Macie swojego ulubionego Piekarczyka? A może macie pomysł, jaki Piekarczyk powinien pojawić się w mieście w przyszłości?

To jednak temat na inną dyskusję. Póki co gratulujemy zwycięstwa autorowi i... życzymy smacznego!

 

Już wkrótce ruszymy z nową edycją #ElblągwRolce. Szczegóły podamy oczywiście na łamach portElu!

 

Nasz nowy dział "Elbląg w rolce" znajdziecie (na razie) w mobilnej wersji Elbląskiej Gazety Internetowej portel.pl. Zachęcamy do oglądania, dodawania własnych filmów i oczywiście udziału w konkursie.

 

O tej edycji konkursu informowaliśmy tutaj.

