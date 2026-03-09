UWAGA!

Dworzec kolei nadzalewowej w generalnym remoncie

 Elbląg, Trwa remont dworca we Fromborku,
Trwa remont dworca we Fromborku, fot. Anna Dembińska

W budynku dworca we Fromborku trwa remont, po którego zakończeniu powstanie w nim centrum kulturalne. Ze względu na długą i mroźną zimę prace wykonywane były przede wszystkim we wnętrzach budynku. Zdjęcia.

Po remoncie w budynku dworca powstaną sale wystawowe, czytelnia, punkt informacji turystycznej i przestrzeń poświęcona historii kolei.

- Prace ze względu na srogą zimę były prowadzone przede we wnętrzu budynku. Wszystko postępuje na szczęście z ustalonym harmonogramem i mamy nadzieję, że w przyszłym roku centrum kulturalne uda się uruchomić – mówi burmistrz Fromborka Damian Karasiński.

Przypomnijmy, że przetarg na remont dworca wygrała braniewska firma Apartament S.C. Szurpicka Zofia, Jankowska Urszula. Inwestycja będzie kosztowała ok. 2,5 mln zł.

  Elbląg, Naprzeciwko dworca budowana jest tężnia,
Naprzeciwko dworca budowana jest tężnia, fot. Anna Dembińska

Budynek stacji kolejowej we Fromborku wybudowano w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku, po wyburzeniu dawnego, stylowego dworca. Do 2005 roku była w nim czynna kasa biletowa, a w 2006 roku trasę Kolei Nadzalewowej pokonał ostatni regularny pociąg. Budynek obecnie jest zamknięty, a na stronie bazakolejowa.pl możemy przeczytać, że w środku obiektu „jest spadający strop i bardzo zniszczone ściany”. Przypomnijmy, że w 2020 roku kręcono tutaj zdjęcia do filmu „Zupa nic” w reżyserii Kingi Dębskiej, a konkretnie sceny z granicy czesko-węgierskiej. My we wnętrzach dworca byliśmy latem ubiegłego roku, podczas realizacji jednego z odcinków "Letnie przystanki Anki" - tu możecie zobaczyć nasz materiał.

Na przeciwko dworca trwa budowa tężni. Ta inwestycja będzie kosztowała niemal 4,6 mln zł. Zostanie zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Frombork uzyskał na nią dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Budowa tężni jest związana ze staraniami Fromborka o uzyskanie statusu uzdrowiska.

