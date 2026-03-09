ECUS wybrał logopedów

„Skrzydlate słowa” i „Logos Klinika”. Elbląskie Centrum Usług Społecznych wybrało wykonawców w konkursie na terapię logopedyczną, finansowaną z budżetu obywatelskiego.

Przypomnijmy: ubiegłoroczne głosowanie w Budżecie Obywatelskim wygrał projekt „Terapia neurologopedyczna i logopedyczna dla mieszkańców Elbląga od urodzenia do wieku senioralnego ul. Robotnicza 79”. Zagłosowało 827 mieszkańców Elbląga. Wniosek złożyła Katarzyna Olechnowicz prowadząca Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Logos Klinika”. Wątpliwości wokół tego wniosku przedstawiliśmy w tekście „Jak to z logopedią z Budżetu Obywatelskiego jest?”. Elbląskie Centrum Usług Społecznych zamówienie podzieliło na trzy części i ogłosiło konkurs.

Dwie pierwsze części zamówienia dotyczyły przeprowadzenia terapii logopedycznej i neurologopedycznej dla grupy po 15 osób po maksymalnie 40 sesji; łącznie planuje się 600 godzin terapii neurologopedycznej i logopedycznej. Jedna terapia powinna trwać 60 minut.

W pierwszej części zamówienia ECUS wybrał ofertę firmy „Skrzydlate Słowa” Karolina Zawistowska neurologopeda kliniczny. Swoje usługi wyceniła na 120 tys. zł brutto (200 zł za godzinę). Nie wybrano oferty Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Logos Klinika” Katarzyna Olechnowicz; ze względów na niekompletność oferty odrzucono aplikację Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych.

Druga część zamówienia przypadła Centrum Logopedyczno-Terapeutycznemu „Logos Klinika” Katarzyna Olechnowicz. Koszt 147 600 zł (250 zł za godzinę). W tym przypadku wpłynęła tylko jedna oferta.

Trzecia część zamówienia dotyczyła przeprowadzenia terapii dla 20 osób. I ona przypadła Centrum Logopedyczno-Terapeutycznemu „Logos Klinika” Katarzyna Olechnowicz. Podobnie jak w przypadku drugiej części wpłynęła tylko jedna oferta opiewająca na 196 800 zł (246 zł za godzinę).

Podpisanie umów zaplanowano na 13 marca.