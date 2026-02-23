Weź udział w konkursie na Fotkę Lutego

Trwa lutowa edycja konkursu "Fotka Miesiąca", w którym można wygrać specjalne nagrody: 500 zł za fotkę miesiąca i 3 tys. zł za zdjęcie roku. Ufundował je prezydent Elbląga Michał Missan. Zobacz, co trzeba zrobić, by je zdobyć?

Na konkurs Fotka Miesiąca przychodzą setki zdjęć ukazujących najbardziej urokliwe, najciekawsze, a czasami najbardziej zaskakujące miejsca w Elblągu. To najlepsza promocja naszego miasta. W kadrze zatrzymana jest jego bogata historia, piękna architektura, ale też przyroda, która zachwyca turystów. Za takie zdjęcia należy się nagroda.

Prezydent Elbląga Michał Missan także w tym roku objął konkurs portEl.pl patronatem honorowym i ustanowił nagrody specjalne 500 zł - co miesiąc - za najlepsze zdjęcie o tematyce związanej z Elblągiem i 3 tys. złotych dla autora zdjęcia roku.

Na jakie zdjęcia czekamy

Ważne, aby zdjęcie było interesujące, dotyczyło Elbląga, oddawało klimat miejsca, było pełne emocji, pokazywało wyjątkowe szczegóły, przedstawiało ciekawych ludzi lub obiekty. Zdjęcie musi być też dobre pod względem technicznym. Na zdjęcia, które wyjdą z poczekalni, głosują Czytelnicy. Doceniamy i oceniamy wszystko. Aby wysłać zdjęcie na konkurs, prosimy wypełnić formularz i zapoznać się z regulaminem.

Nagroda za jedno pstryknięcie

Na fotografów amatorów czekają nagrody ufundowane przez prezydenta Elbląga Michała Missana.

500 zł co miesiąc (do grudnia). O wygranej poinformujemy na łamach portEl.pl

O wygranej poinformujemy na łamach portEl.pl 3000 zł za zdjęcie roku. Zwycięzcę ogłosimy i nagrodę wręczymy podczas kolejnego wernisażu Fotki Miesiąca.

Zwycięzcę ogłosimy i nagrodę wręczymy podczas kolejnego wernisażu Fotki Miesiąca. Zdjęcia muszą dotyczyć tematyki związanej z Elblągiem.

Laureatów nagród specjalnych wybierze jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiąca znajdziecie tutaj.

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników.