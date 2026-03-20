 Wygraj bilet na Koncert Charytatywny: Tomasz Organek, RAV KOZIK, Gracjan Kalandyk - gramy dla Leosia

Zapraszamy na koncert charytatywny, którego głównym celem jest zebranie jak największych środków na leczenie Leosia Bukato, który choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną. To wydarzenie powstało z potrzeby serca - muzyka, ludzie i realna pomoc spotkają się jednego wieczoru w jednym miejscu. Zebraliśmy już ponad 1,1 miliona złotych brakuje tylko 400 tysięcy! Do wygrania w naszym konkursie są dwa bilety na to wydarzenie.

28 marca 2026, godz. 17:00, Biblioteka Elbląska, ul. Świętego Ducha 3-7. Wydarzenie poprowadzi Rafał Zemke.

Dla naszych Czytelników mamy dwa bilety na to wydarzenie. Aby je zdobyć napisz, jaki jest Twój ulubiony utwór muzyczny i dlaczego na konkurs@portel.pl (dodaj swój numer telefonu, co ułatwi kontakt). Dwie najfajniejsze odpowiedzi nagrodzimy biletem. W tytule maila wpisz: Leoś.

Na odpowiedzi czekamy do 25 marca 2026 do godz. 10, tego dnia podamy zwycięzców oraz szczegóły odbioru biletów na naszej stronie.

Gwiazda wieczoru:

- TOMASZ ORGANEK

Support:

- RAV KOZIK

- Gracjan Kalandyk

- Zespół BLACK CAT DIVISION

Organizacja i prowadzenie wydarzenia:

Organizator: Natalia Radłowska i Rafał Zemke

Konferansjer: Rafał Zemke

Licytacje: Paweł Kurek

Bilety do kupienia www.KUPBILECIK.pl

Szczegóły zbiórki:

Aktualności i komunikaty:

Prosimy o śledzenie bieżących informacji na naszej grupie:

Przekazanie darów na licytacje, sponsoring prosimy kierować do:

Natalia Radłowska:

Rafał Zemke:

***

