UWAGA!

----

Wygraj bilety na Andre Rieu

 Elbląg, Wygraj bilety na Andre Rieu

W tym roku dyrygent i skrzypek Andre Rieu obchodzi 75. urodziny. W kinie Światowid można oglądać retransmisje koncertów maestro. Tym razem można wygrać dwie podwójne wejściówki: po jednej na retransmisję 22 sierpnia i 31 sierpnia.

Miłośnicy muzyki klasycznej i walców mogą już zacierać ręce – do Kina Światowid zawita wyjątkowa retransmisja najnowszego koncertu André Rieu, zatytułowanego „Przetańczyć całą noc!”. W tym roku wydarzenie nabiera jeszcze większego znaczenia – obchodzimy 200. rocznicę urodzin Johanna Straussa, króla walca i duchowego patrona orkiestry Rieu. Z tej okazji publiczność usłyszy nie tylko ponadczasowy „Nad pięknym modrym Dunajem”, ale też inne klasyczne utwory, przeboje muzyki filmowej i pop w zupełnie nowych aranżacjach.

 

Na retransmisje można wygrać dwie podwójne wejściówki do kina Światowid. Jedną na koncert 22 sierpnia, drugą na 31 sierpnia. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego uwielbiam walc? Autorzy najciekawszych wypowiedzi zostaną nagrodzeni wejściówkami.

Na odpowiedzi czekamy do czwartku, 21 sierpnia do godziny 12. Odpowiedzi prosimy o przesyłanie na adres konkurs@portel.pl z tematem Andre Rieu. W treści maila oprócz odpowiedzi prosimy o zamieszczenie daty retransmisji, którą chcieliby Państwo obejrzeć.

 

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

 

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Konkursy

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Ten wybitny artysta w maju przyszłego roku będzie w Polsce miał 5 koncertów. W dniu 6 maja 2026 roku będzie koncertował w Gdańsku w hali EnergoArena. Najtańszy bilet jest w cenie 371 zł. Następne koncerty będzie miał w Łodzi, Katowicach i Gliwicach. Bilety można kupić przez internet.
Reklama
 