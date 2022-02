Dekadencki klimat lat trzydziestych ubiegłego wieku ponownie ożyje na deskach Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Spektakl w reżyserii Pawła Szkotaka miał swoją premierę 8 listopada 2019 roku. Teraz, po ponad dwóch latach od premiery, Cabaret powróci na scenę już 9 marca!

Cabaret to jeden z najgłośniejszych i najpopularniejszych musicali, który swoją prapremierę miał na Broadwayu w 1966 r. Pochodzące z niego piosenki na stałe weszły do kanonu muzyki popularnej. Wystarczy wspomnieć takie tytuły jak „Money, money” czy „Don’t tell mama”. Znakomicie napisana sztuka, wystawiana na deskach teatrów całego świata, tworzy kanon popkultury, porywa i zmusza do refleksji. Więcej informacji o spektaklu znajdziecie w tym artykule.

Dla naszych czytelników mamy do wygrania podwójne zaproszenie na Cabaret! Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Jaki jest mój ulubiony musical? I uzasadnić odpowiedź.

Na wiadomości czekamy do wtorku (1 marca), do godziny 12:00. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Cabaret". Autor najciekawszej odpowiedzi wygra podwójne zaproszenie na spektakl za symboliczną złotówkę.

Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

