Marzec z Cabaretem w Teatrze

Dekadencki klimat lat trzydziestych ubiegłego wieku ponownie ożyje na deskach Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Spektakl w reżyserii Pawła Szkotaka miał swoją premierę 8 listopada 2019 roku. Pandemia koronawirusa, która nadeszła w pierwszych miesiącach 2020 roku, uniemożliwiła dalsze wystawianie spektaklu.

Teraz, po ponad dwóch latach od premiery, Cabaret wraca na scenę!

Cabaret to jeden z najgłośniejszych i najpopularniejszych musicali, który swoją prapremierę miał na Broadwayu w 1966 r. Pochodzące z niego piosenki na stałe weszły do kanonu muzyki popularnej. Wystarczy wspomnieć takie tytuły jak „Money, money” czy „Don’t tell mama”. Znakomicie napisana sztuka, wystawiana na deskach teatrów całego świata, tworzy kanon popkultury, porywa i zmusza do refleksji.

Nocne życie Berlina za drzwiami kabaretu Kit Kat jest w rękach obscenicznego Mistrza Ceremonii. W innych rękach, w tym samym czasie ważą się losy milionów ludzi. Naziści dochodzą do władzy. Miłość na tle nocnego klubu, w którym rodzi się burzliwy i namiętny związek amerykańskiego pisarza Cliffa Bradshawa z Sally Bowles, tancerką kabaretową. Brutalna przedwojenna rzeczywistość w kontraście z głośną muzyką i bezwstydnym tańcem. Beztroska zabawa usypia czujność. Zderzenie z prawdą będzie bolesne. Śpiew nie zagłuszy tego, co wydarzy się za chwilę.

Zapraszamy do podróży w czasie i do zatracenia się w atmosferze klubu Kit Kat: mieniących się cekinów, papierosowego dymu i dekadenckiego klimatu lat trzydziestych ubiegłego stulecia.

CABARET, reż. Paweł Szkotak, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

Libretto JOE MASTEROFF

Na podstawie sztuki Johna Van Drutena i opowiadania Christophera Isherwooda

muzyka JOHN KANDER piosenki FRED EBB

przekład libretta Kazimierz Piotrowski

przekład piosenek Wojciech Młynarski, Paweł Szkotak

Środa 9 marca, godz. 19:00

Czwartek 10 marca, godz. 19:00

Piątek 11 marca, godz.19:00

Sobota 12 marca, godz. 18:00

Niedziela 13 marca, godz. 17:00

Środa 30 marca, godz. 19:00

Czwartek 31 marca, godz.19:00