Bezpłatne maseczki dla mieszkańców Elbląga

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM realizuje dystrybucję darmowych maseczek dla mieszkańców Elbląga, które nasz samorząd otrzymał z Agencji Rezerw Strategicznych.Sprawdź, gdzie można je otrzymać.

Maseczki można odbierać w punktach dystrybucji na terenie miasta. Będą one znajdowały się w instytucjach miejskich, kościołach, zakładach opieki zdrowotnej oraz centrach handlowych. Mieszkańcy, którzy potrzebują maseczki będą mogli się zgłaszać do punktów odbioru w godzinach ich otwarcia.

Od najbliższej niedzieli, tj. od 30 stycznia br. maseczki będą dostępne dla mieszkańców we wszystkich parafiach Diecezji Elbląskiej oraz w punktach obsługi klienta w elbląskich centrach handlowych: CH Ogrody, LECLERC i Kaufland .

. We wszystkich pozostałych punktach maseczki będzie można pobierać od 7 lutego (poniżej wykaz).

W akcję włącza się również Straż Miejska, która będzie dystrybuowała maseczki w trakcie realizacji zadań. Środki ochrony indywidualnej trafią też do domów pomocy społecznej i do instytucji pomocowych, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Caritasu Diecezji Elbląskiej, Polskiego Czerwonego Krzyża, które będą je przekazywać swoim podopiecznym.

Bezpłatne, jednorazowe maseczki będą udostępnione mieszkańcom, w taki sposób, by mieszkańcy mieli do nich jak najbliżej i aby nie gromadzili się w jednym miejscu. Osoby, które zechcą odebrać jednorazowe maseczki proszone są o zachowanie dystansu społecznego w oczekiwaniu do punktu wydawczego.

Akcja dystrybucji maseczek będzie trwała do wyczerpania zapasów.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z decyzją rządu na terenie całego kraju obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust. Można to robić wyłącznie przy pomocy maseczki. Maseczki nosimy w miejscach publicznych m.in. w środkach komunikacji, punktach handlowych, kościołach i budynkach użyteczności publicznej.

Lista punktów dystrybucji:



1. Centrum Rekreacji Wodnej, ul. Moniuszki 25, pon.- niedz. w godz. 6.00 – 22.00

2. Biuro Targowiska Miejskiego, ul. Płk. Dąbka 99B, pon.-sob. w godz. 7.30 – 14.00

3. Hala Sportowo-Widowiskowa, Al. Grunwaldzka 135, w godz. 8.00 – 22.00

4. Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25, pon. śr. czw. w godz. 7.30 – 15.30, wt. 7.30 – 16.30, pt. 7.30 – 14.30

5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Karowa 1, pon.-pt. w godz.7.30 – 15.30

6. Elbląskie Centrum Usług Społecznych, ul. Winna 9, pon.- pt. w godz. 7.30-15.30

7. Caritas Diecezji Elbląskiej, ul. Zamkowa 17, pon.- pt. w godz. 7.30-14.00

8. Polski Czerwony Krzyż. Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy, ul. Plac Słowiański 13, pon.- pt. w godz. 7.30-14.30

9. Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, pon. śr. czw. w godz. 7.30 – 15.30, wt. 7.30 – 16.30, pt. 7.30 – 14.30

10. Kościół Bł. Doroty, ul. Rawska 16 a,

11. Kościół Bł. Franciszki Siedliskiej, ul. Willowa 26,

12. Katedra Św. Mikołaja w Elblągu, ul. Mostowa 18,

13. Kościół Matki Bożej Królowej Polski, ul. Robotnicza 69,

14. Kościół Św. Brata Alberta, ul. Częstochowska 28,

15. Kościół Św. Brunona, ul. Kosynierów Gdyńskich 61,

16. Kościół Miłosierdzia Bożego, ul. Chocimska 3,

17. Kościół Św. Józefa Robotnika, ul. Kasprowicza 1,

18. Kościół Św. Pawła Apostoła, ul. Obrońców Pokoju 10,

19. Kościół Św. Rafała Kalinowskiego, ul. Sobieskiego 37,

20. Kościół Św. Wojciecha, ul. Wiejska 4,

21. Kościół Trójcy Świętej, ul. Kielecka 16,

22. Kościół Wszystkich Świętych, ul. Agrykola 11-13,

23. Kościół Garnizonowy Św. Kazimierza, ul. Beniowskiego 32,

24. Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana Męczennika, ul. Wyżynna 10,

25. Parafia Prawosławna p.w. Św. Marii Magdaleny, ul. Sadowa 58,

26. Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, ul. R. Traugutta 40,

27. Parafia Św. Rodziny, ul. Odrodzenia 13,

28. Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Bema 55a,

29. Parafia Ewangelicko Augsburska, ul. Kos. Gdyńskich 25,

30. Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Nowe Życie", ul. Sienkiewicza 3a,

31. Parafia Dobrego Pasterza Kościoła Polskokatolickiego w RP, ul. Warszawska 45,

32. Przychodna Lekarska „Hygeia Kanclerz i Partnerzy, ul. G.J. Bema 80,

33. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie EL”, ul. Orzeszkowej 13,

34. Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „MEDICUS”-Lekarze K. Baranowski i Partnerzy, ul. Królewiecka 195,

35. Spółka Lekarska „ZDROWIE” Gonsior i Partnerzy, ul. G. J. Bema 80,

36. Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „JAŚMINOWA” Spółka Lekarska Gańko i Partnerzy

ul. Robotnicza 79,

37. Spółka Lekarska „DUŻY MEDYK” Łuba i Partnerzy, ul. Jana Myliusa 20,

38. „SZKOL-MED” Nowik, Najdek, Bajczyk i Wspólnicy, ul. Robotnicza 79,

39. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PANAKEJA” Lek. Waldemar Połczyński, ul. Podgórna 12,

40. Lekarska Spółka Lekarska „OSTOJA” W. Barton, S. Drewnowski, B. Piwowarska, ul. Tysiąclecia 5,

41. NZOZ „ALFA” Spółka Partnerska Lekarzy-M. Chojnowski, W. Grycko, P. M. Iwanowski, H. Kobrzyńska-Duda, A. Stacewicz-Głowacka, W. Szymański, ul. Komeńskiego 35,

42. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZAWADA” S.C. T. Goryszewska, P. Goryszewski ,ul. Wiejska 18,

43. NZOZ „Nasza Przychodnia” Michał Jędrzyński, ul. Stefana Żeromskiego 2B,

44. Centrum Medyczne LIFECLINICA, ul. Węgrowska 3,

45. NZOZ „Dar Serca” -Lekarze A. Błaut- Kotyńska, B. Półtorak-Osińska, U. Skonieczna Spółka Partnerska, ul. Jana Bażyńskiego 2,

46. „VITA” Spółka Partnerska Lekarzy Rodzinnych B. Arkabus, M. Gajda, J. Laudyńska-Łukowicz, J. Rosenau, I. Sękowska, ul. Jana Bażyńskiego 2,

47. SNZPOZ Przychodnia Zatorze , ul. Lotnicza 51.