Kolejne roczniki rejestrują się na szczepienia, polscy medycy wesprą NATO

- To wyraz solidarności z innymi – mówił dziś (22 marca) Michał Dworczyk, zapowiadając, że polscy medycy będą przeprowadzać szczepienia w kwaterze głównej NATO. Zapewniał, że 3,5 tys. dawek szczepionki przeznaczonych na ten cel nie wpłynie na realizację Narodowego Programu Szczepień, w ramach którego szczepieni są obecnie seniorzy.

Dziś (22 marca) rozpoczęła się rejestracja osób w wieku 65 i 66 lat. Od północy na szczepienia AstrąZeneką zarejestrowało się 345 tys. osób. Michał Dworczyk przyznał, że to mniej osób niż przy wcześniejszych rejestracjach i zachęcał do zapisywania się na szczepienia

- Te kraje, które uległy panice, wracają do szczepień AstrąZeneką – mówił minister odnosząc się do kontrowersji, które zrodziły się wokół leku. Podkreślił, że zaufanie do preparatu wraca i że jest on rekomendowany przez lekarzy i naukowców.

- Jutro rozpocznie się rejestracja kolejnych 5 roczników – wskazywał Michał Dworczyk. Chodzi o osoby w wieku 60-64 lata. Te szczepienia zamkną zabiegi dla tzw. grupy "1". Ten etap programu szczepień powinien zakończyć się "w drugim kwartale tego roku".

25 marca rozpocznie się rejestracja osób z grupy 70+. Te szczepienia odbędą się później, ponieważ dla osób z tej grupy zalecane są preparaty oparte na mRNA, a możliwość realizacji programu zależna jest od dostaw szczepionek poszczególnych firm.

Szef kancelarii premiera poinformował, że polscy medycy będą przeprowadzali szczepienia w kwaterze głównej NATO. Nie ma to jednak wpłynąć na realizację Narodowego Programu Szczepień. Michał Dworczyk określił to zaangażowanie Polaków jako "wyraz solidarności" z sojusznikami. Prośbę do premiera w tej sprawie skierował sekretarz generalny NATO.

Według strony rządowej, w Polsce przeprowadzono do dziś 5 026 182 szczepienia, z czego 3 242 462 to pierwsza dawka. Dzienna liczba szczepień to 9795, liczba niepożądanych odczynów wynosi 5099. Zutylizowano 6335 dawek.

W magazynach jest obecnie 115 190 dawek szczepionki, liczba zamówień w trakcie realizacji to 991 860.