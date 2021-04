Koronawirus. Ponad 35 tys. zakażeń w kraju, 128 w Elblągu

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś (1 kwietnia) o kolejnym rekordzie zakażeń koronawirusem w kraju. Potwierdzono 35 251 przypadków zachorowania. W Elblągu odnotowano 128 zakażeń, zmarło 2 mieszkańców miasta, którzy cierpieli na choroby współistniejące.

W Elblągu na kwarantannie przebywa 1009 osób, w ciągu ostatniej doby wykonano 353 testy.

W powiecie elbląskim odnotowano 23 nowe zakażenia, zmarło dwoje jego mieszkańców, którzy cierpieli na choroby współistniejące. 408 w powiecie jest objętych kwarantanną, wykonano 81 testów.

W regionie odnotowano 935 zakażeń, zmarło 32 mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego (30 cierpiało na choroby współistniejące). Na kwarantannie przebywa 14 409 osób, wykonano 3142 testy.

Sytuacja w kraju przedstawia się następująco: 35 251 zakażeń, 621 przypadków śmiertelnych (491 zmarłych cierpiało na choroby współistniejące). Przybyło 20 986 ozdrowieńców. Na kwarantannie przebywa 468 310 osób, w ciągu doby wykonano 109 430 testów. Od początku pandemii w związku z koronawirusem w kraju zmarło 53 655 osób.

Od rana media ogólnopolskie informują o uruchomieniu rejestracji na szczepienia dla osób między 40. a 59. rokiem życia. Do pewnego momentu nie było jasne, czy to nie błąd. Rządzący tłumaczą, że faktycznie uruchomiono rejestrację... doszło jednak do awarii systemu. O sprawie pisze m. in. polsatnews.pl:

- Uruchomiliśmy system, dzięki któremu osoby między 40. a 59. rokiem życia, które wcześniej zarejestrowały się przez formularz, będą mogły zapisać się na termin szczepienia. Terminy te miały być wyznaczone na II połowę maja - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Jak dodał, doszło do usterki systemu. - Na kilka godzin wstrzymujemy rejestrację tej grupy - czytamy na portalu.

Szef kancelarii premiera zapowiedział, że w ciągu kilku godzin prawidłowe działanie systemu powinno zostać przywrócone.