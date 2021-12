Koronawirus w Elblągu i powiecie. Nie żyje jedna osoba

Jak podało we wtorek (21 grudnia ) Ministerstwo Zdrowia, w Elblągu mamy 42 nowych zakażeń koronawirusem, jedna osoba zmarła. - W Szpitalu Miejskim obecnie przebywają 82 osoby chore na COVID. Pięć osób wymaga leczenia respiratorem - mówi Małgorzata Adamowicz, rzeczniczka szpitala.

W powiecie elbląskim mamy we wtorek osiem nowych zakażeń SARS-COV-2, na terenie województwa warmińsko - mazurskiego jest 590 nowych zakażeń, tak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. - W Szpitalu Miejskim mamy tylko pięć wolnych łóżek tzw. covidowych. Tu sytuacja jest dynamiczna i może się w każdej chwili zmienić - mówi Małgorzata Adamowicz. Przypomnijmy, że od 10 grudnia zamknięto oddział internistyczny Szpitala Miejskiego, aby zrobić miejsce dla pacjentów zakażonych koronawirusem.

We wtorek w kraju jest 13 806 nowych zakażeń SARS-COV-2, ostatniej doby na COVID zmarło 538 osób - podało Ministerstwo Zdrowia.

Rzecznik rządu na antenie radiowej Trójki przekazał dzisiaj, że rządzący nie mają w planach modyfikacji obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. - Obecne obostrzenia uwzględniają fakt, że pojawił się Omikron, natomiast jeśli by się liczba zachorowań zwiększała, będziemy decydować o dalszych obostrzeniach, ale one i tak są poważne, bo 30 procent limitu to jest znaczący limit - powiedział Piotr Mueller.

Jak poinformował nas Marek Jarosz. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w Elblągu i powiecie elbląskim nie wykryto jeszcze zakażania wariantem wirusa Omikron.