Koronawirus w szkole we Fromborku

W szkole we Fromborku ujawniono jedno zakażenie koronawirusem (fot. Michał Skroboszewski)

Zespół Szkół we Fromborku do 2 października przeszedł na nauczanie zdalne. To efekt jednego nowego nowego zakażenia koronawirusem. Dotyczy jednego z pracowników szkoły.

„W związku ze stwierdzonym przypadkiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 w Zespole Szkół we Fromborku oraz realnym ryzykiem rozprzestrzeniania się zakażenia informuję, że wspólnie z dyrekcją szkoły, po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Braniewie, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych od 28.09.2020 do 02.10.2020 r." - informuje burmistrz Fromborka Zbigniew Pietkiewicz na stronie internetowej miasta i gminy. - "Zajęcia dla wszystkich klas szkoły podstawowej będą się odbywać w trybie zdalnym. Prosimy, aby uczniowie (a w kl. I-III rodzice) odbierali wiadomości od nauczycieli na bieżąco zgodnie z planem lekcji oraz na bieżąco śledzili informacje ukazujące się w dzienniku. O kolejnych decyzjach będą Państwo niezwłocznie poinformowani.” Według naszych informacji zakażona koronawirusem jest jedna z nauczycielek z fromborskiej szkoły. Sprawą zajmuje się Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Braniewie.

SM