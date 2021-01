Do 14 lutego zostaje przedłużony w Polsce lockdown – zdecydował rząd. Nie dotyczyć będzie jednak galerii handlowych, galerii sztuki i muzeów, które mogą być otwarte w reżimie sanitarnym od 1 lutego. Znikną także godziny dla seniorów.

- Koronawirus jest trudnym przeciwnikiem. Aby go pokonać, musimy być solidarni i odpowiedzialni. Pomimo stabilnej sytuacji związanej z dostępnością wolnych łóżek i sprzętu, wciąż zmagamy się z wysoką liczbą osób w szpitalach i pod respiratorami w Polsce, a przede wszystkim – ze zgonami. Dlatego przedłużamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są sklepy w galeriach handlowych, muzea i galerie sztuki – od 1 lutego będzie możliwe ich ponowne funkcjonowanie w ścisłym reżimie sanitarnym. Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały do tej pory, pozostają bez zmian – informuje Kancelaria Premiera. - Decyzję o przedłużeniu obowiązujących ograniczeń oraz otwarciu galerii handlowych w reżimie sanitarnym, podjęliśmy po konsultacji z ekspertami – m.in. epidemiologami, wirusologami, specjalistami z zakresu zdrowia publicznego. Mamy bezpieczną rezerwę łóżek i sprzętu dla chorych na COVID-19. Nie oznacza to jednak, że sytuacja nie jest trudna. W szpitalach, także pod respiratorami, wciąż przebywa bardzo dużo osób. Powrót do normalności zależy tylko od nas i naszego odpowiedzialnego zachowania.

Co się konkretnie zmieni?

Od 1 lutego będzie możliwe ponowne otwarcie sklepów w centrach i galeriach handlowych. Tego typu miejsca będą jednak musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów: 1 osoba na 10 m kw w sklepach do 100 m kw. i jedna osoba na 15 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. Restauracje i punkty gastronomiczne w centrach i galeriach handlowych muszą pozostać zamknięte. Możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Od 1 lutego nie będą obowiązywać godziny dla seniora.W ścisłym reżimie sanitarnym będą mogły działać także muzea i galerie sztuki.

Więcej na ten temat w komunikacie Kancelarii Premiera