Do Kumieli wpuścili pstrągi

Grzegorz Staniucha z PZW podczas zarybiania Kumieli, fot. Anna Dawid

Ponad tysiąc sztuk pstrągów potokowych trafiło we wtorek (17 czerwca) do obwodu rybackiego rzeki Kumieli. - W górnym biegu rzeki warunki środowiskowe, a także podgórski jej charakter sprawiają, że mogą one tutaj bytować - mówi Grzegorz Staniucha z Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu. Zdjęcia.

Jak podkreśla Grzegorz Staniucha, zarybianie rzek to po prostu pomoc przyrodzie. - Obecnie środowisko jest na tyle zdegradowane, że naturalne tarło ryb najczęściej nie dochodzi do skutku, albo jest słabe w rezultatach. Dzisiaj zarybiamy pstrągiem potokowym obwód rybacki rzeki Kumieli, w zlewni rzeki Elbląg. Zgodnie z operatem rybackim pstrągiem zarybiamy dopływ Kumieli, czyli Srebrny Potok i Kumielę – wyjaśnia Grzegorz Staniucha. We wtorek do Kumieli wpuszczono dokładnie 1050 sztuk tej ryby. - W przeciwieństwie do pstrągów tęczowych są one gatunkiem rodzimym. Pstrąg tęczowy to gatunek indukowany w XIX wieku z Ameryki Północnej - dodaje Grzegorz Staniucha. Zarybianie odbywa się przeważnie wiosną, do rzek w zlewni Elbląg trafiają głównie szczupaki, sandacze i właśnie pstrągi potokowe. - W górnym biegu Kumieli warunki środowiskowe, a także jej podgórski charakter pozwalają, aby ten gatunek w rzece bytował. Jakość wody rzeki Kumieli nie jest najgorsza, niestety największą bolączką jest tutaj po prostu brak wody, czyli wysychanie rzeki. Przyczyną tego są przede wszystkim mało śnieżne zimy oraz brak opadów deszczu wiosną. Pstrąg jest rybą zimnolubną, więc ma w rzece o charakterze podgórskim dobre warunki – dodaje Grzegorz Staniucha.

daw