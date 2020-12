"Możemy szczepić 35 osób dziennie"

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu znalazł się na liście tzw. szpitali węzłowych, które będą szczepiły przeciw COVID-19 pracowników służby zdrowia: własny personel a także z innych jednostek - przychodni, aptek i szpitali. - Dziennie możemy szczepić 30-35 osób - mówi Elżbieta Gelert, dyrektor WSzZ w Elblągu.

Personel medyczny i niemedyczny, jak zapowiadał minister zdrowia Adama Niedzielski, ma być szczepiony w tzw. szpitalach węzłowych. Na opublikowanej przez resort liście jest ich 509. Wśród nich są: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu oraz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek: przychodni, aptek, gabinetów specjalistycznych i szpitali.

- Wyliczyliśmy, że dziennie moglibyśmy szczepić od 30 a 35 osób. Nasz szpital zatrudnia 1500 pracowników, jeżeli zaszczepi się z nich 500 osób będzie to dobry wynik – mówi Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Jednostki służby zdrowia, które chcą zaszczepić swój personel (także ten niemedyczny) mogą zgłaszać się do szpitala wojewódzkiego pod nr tel. 55 239 58 44 lub również mailowo: ewach@szpital.elblag.pl.

- Chciałabym zaapelować do jednostek, które nie zostały wytypowane, bo są zbyt małe albo nie spełniają wymogów, że jesteśmy otwarci na rejestrowanie tych podmiotów. Jeżeli chcecie szczepić się w naszym szpitalu, zgłoście się telefonicznie lub mailowo. Zgłoszenia będziemy ujmowali na liście szczepień. Do 17 stycznia musimy zgłosić Ministerstwu Zdrowia, ile osób wyraziło akces szczepienia się w naszym szpitalu. Gorąco do tego namawiam – mówi Elżbieta Gelert.

Dyrektor WSzZ podkreśla również, że obecnie sytuacja epidemiczna w województwie warmińsko-mazurskim, a także w Elblągu jest zła. - Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców jest bardzo wysoka, bo wynosi powyżej 5, a ogólnopolski wskaźnik to 3,5 do 4. Przewodzi w tym również Elbląg i to nie jest straszenie, mamy 9 przypadków zakażenia na 10 tys. mieszkańców. To bardzo wysoki wskaźnik, który utrzymuje się od kilku dni. Nie każdy przechorowuje COVID lekko, są osoby, u których kończy się to śmiercią - podkreśla Elżbieta Gelert.

Jednostki medyczne mogą się również zgłaszać do Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

- Jesteśmy na liście szpitali węzłowych i będziemy szczepili nie tylko nasz personel ale również innych podmiotów medycznych. Mogą się one do nas zgłaszać pod nr tel. 55 239 45 41 - mówi Małgorzata Adamowicz, rzeczniczka Szpitala Miejskiego.

Przypomnijmy, że do Narodowego Programu Szczepień zgłosiło się 8 319 zespołów realizujących szczepienia, tak poinformował szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk podczas sobotniej konferencji prasowej. - Analizujemy teraz wszystkie zgłoszenia i sprawdzamy, na ile równomiernie pokrywają Polskę. Nasz cel to punkt szczepień w każdej gminie - mówił wówczas Michał Dworczyk.

Założenia programu szczepień wskazywały na to, że na mapie kraju pojawi się około 8 tys. punktów szczepień, a w kwalifikacji do szczepień udział weźmie 40-50 tys. lekarzy mających prawo do wykonywania zawodu. Szczepienia przeciw COVID mają być bezpłatne i dobrowolne.