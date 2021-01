Nie ma już wolnych terminów na szczepienia

W poniedziałek, 25 stycznia, rozpoczynają się szczepienia przeciw COVID-19 osób powyżej 70. roku życia. Wielu osobom nie udało się ustalić terminu szczepienia, bo te są wyznaczone tylko do końca marca.

- Niestety, brakuje nam szczepionek – mówił dzisiaj na konferencji prasowej Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. - Chcielibyśmy zaapelować do seniorów, którzy chcą się jeszcze zapisać na szczepienia, aby jutro (w poniedziałek – red.) zostali w domach i nie szli do swoich przychodni. Wszystkie terminy szczepień, które zostały zaplanowane do końca marca, zostały już zarezerwowane.

Chodzi o 3,1 mln osób (z grupy „0” i powyżej 70. roku życia), które mają ustalone terminy szczepień do końca marca. Więcej terminów na razie nie będzie, bo takie limity dostaw szczepionek dla Polski określa porozumienie, jakie z dostawcami zawarła Komisja Europejska. - System, który stworzyliśmy, pozwoliłby na zaszczepienie 11 mln osób – przyznał Michał Dworczyk.

Rząd zachęca seniorów, by mimo braku wolnych terminów, rejestrowali się w systemie szczepień. Można to zrobić wysyłając SMS z hasłem „Szczepimy się” na numer 664908556, dzwoniąc na infolinię pod nr 989, lub rejestrując się przez rządową stronę internetową

- Gwarantujemy, że każdy senior w Polsce, który w ten sposób przekaże swoje dane, to jak tylko pojawią się szczepionki w Polsce, a w konsekwencji nowe terminy, pracownicy infolinii zadzwonią i zaproponują konkretny termin szczepienia – powiedział Michał Dworczyk.