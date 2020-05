Odmrażanie kultury i sportu. Mniej maseczek

Rząd ogłosił dzisiaj kolejny etap znoszenia restrykcji związanych z epidemią koronawirusa. Znikną limity klientów w sklepach, działalność będą mogły wznowić kina, teatry, filharmonie i inne instytucje kultury. Dozwolone też będzie organizowanie plenerowych koncertów, choć z ograniczeniami. Wkrótce też będą też mogły działać baseny, siłownie czy kluby fitness.

- Mamy coraz więcej wyzdrowień, przeprowadzamy coraz więcej testów, mamy wskaźnik 27 zgonów na milion mieszkańców – to kilkadziesiąt razy mniej niż np. w Belgii, kilkanaście razy mniej niż w Szwecji, kilka razy mniej niż w Niemczech. Możemy przejść do kolejnego etapu znoszenia różnych restrykcji i obostrzeń, by w miarę płynnie przejść do nowej normalności – mówił dzisiaj na konferencji prasowej rządu premier Mateusz Morawiecki. Premier ogłosił kolejne daty znoszenia restrykcji. I tak:

Od 30 maja

Od soboty 30 maja w przestrzeni publicznej maseczki nie będziemy musieli nosić, pod warunkiem że zachowamy dystans dwóch metrów od innych osób. - Ta zasada dotyczy też przestrzeni zamkniętych, pod warunkiem zachowania dystansu i przestrzegania warunków reżimu sanitarnego – mówił premier. - Maseczki będą jednak obowiązkowe w sklepach, w środkach komunikacji publicznej, w kinach, kościołach.

Rząd znosi też od soboty ograniczenia w handlu. Nie będą już obowiązywały limity klientów w zależności od powierzchni, podobnie też będzie w gastronomii.

Od 31 maja

Nie będzie już też limitów wiernych w kościołach. - Ale należy zachować dystans – dodawał premier. Rząd też wprowadził od tego dnia możliwość zgromadzeń do 150 osób, również z zachowaniem dwumetrowego dystansu. - Apeluję, by zachować tutaj zdrowy rozsądek. Dla zachowania bezpieczeństwa szczegóły w danych województwach będzie określał dany wojewoda i główny inspektor sanitarny – stwierdził premier.

Od 6 czerwca

Zniesione zostaną ograniczenia dotyczące kultury i sportu. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego otwarte będą mogły być kina, filharmonie, teatry, baseny, siłownie, kluby fitness. Będzie można organizować także koncerty plenerowe do 150 osób.

- To nie jest obowiązek, to jest możliwość otwarcia. Jedni chcą jak najszybciej otwierać, niektórzy – np. teatry, które w czerwcu kończą sezon, nie chcą kontynuować przerwanego przez pandemię sezonu – mówił Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. - Otwierać można pod dwoma warunkami: wypełniamy pojemność widowni do 50 procent oraz nosimy maseczki. Niestety nie możemy określić daty pełnego odmrożenia i funkcjonowania jakby tej epidemii nie było

Nadal zamknięte będą dyskoteki i kluby nocne. Można będzie za to organizować wesela do 150 osób.

Rząd nie podał na razie, jakie restrykcje – poza zapewnieniem dezynfekcji, będą obowiązywać na przykład na basenach czy siłowniach. Szczegóły określi rozporządzenie, które powinno ukazać się w najbliższych dniach.