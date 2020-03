Rząd decyduje: zamykamy!

- Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych na dwa tygodnie - poinformował dzisiaj na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, decyzja o zamknięciu szkół będzie obowiązywała od poniedziałku. Dotyczy żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół i uczelni. Okazuje się też, że zamknięte - i to już od czwartku - będą również instytucje kultury - m.in. kina, teatry, muzea.

- Wirus rozprzestrzenia się niezwykle szybko. Niech rozsądek idzie w parze ze zdrowiem - podkreślał premier Morawiecki. - Decyzja o zamknięciu szkół obowiązuje od poniedziałku, ale już od jutra prosimy, żeby wszyscy ci, którzy mogą się powstrzymać od posyłania dzieci do szkoły, zrobili to. Dotyczy to też uczniów szkół średnich - dodał. - To jest decyzja odpowiedzialna. O ile dzieci przechodzą chorobę w sposób stosunkowo łagodny, to są dobrymi "przekaźnikami" i mogą zakażać innych, np. swoich dziadków - stwierdził. - Ta epidemia może stać się bardzo groźna, dlatego działać szybko i z pewnym wyprzedzeniem tam, gdzie się tylko da - mówił premier Morawiecki. - Widać wyraźnie, że Polska stosuje dobrą, bardzo dobrą strategię- dodał.

- Żadne działania administracyjne nie są w stanie powstrzymać rozpowszechniania się wirusa. Bez odpowiedzialnego społeczeństwa, administracyjne nakazy nie powstrzymają epidemii. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny, ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież wychodziła do klubów, na spotkania towarzyska. Szanowni państwo, to jest czas kwarantanny naszego społeczeństwa, który powinniśmy spędzić w domu, w izolacji - mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Decyzja rządu dotyczy żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych, szkół i uczelni. - Podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć na uczelniach w dniach 12-25 marca. To nie oznacza zamknięcia uczelni. Powinna normalnie działać administracja uczelni. Władze są zobowiązane, żeby zapewnić studentom zajęcia online - stwierdził wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach. - Podkreślamy, że rozporządzenie nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności naukowej (w tym także przez doktorantów) - informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.

Minister kultury Piotr Gliński poinformował o zamknięciu - i to od czwartku - kin, teatrów i muzeów. Z kolei minister edukacji Dariusz Piontkowski podkreślił, że decyzja o zamknięciu szkół na dwa tygodnie nie wpłynie na terminarz obecnego roku szkolnego i przeprowadzania egzaminów.

Kancelaria Premiera informuje na swoim koncie na Twitterze, że rodzicom dzieci w wieku do 8 lat będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, a pracodawcy w celu przeciwdziałania koronawirusowi mogą zlecać pracownikom tzw. pracę zdalną, jeśli jest to możliwe.

Aktualizacja z godz. 11.30. Trwa konferencja prasowa prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego m.in. poświęcona sytuacji związanej z koronawirusem. Na godz. 13 prezydent zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego.