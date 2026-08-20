14. Pasłęcki Festiwal Organowy

Zapraszamy w sobotę, 22 sierpnia o godz. 19:30 do Pasłęka, gdzie w kościele św. Bartłomieja rozbrzmiewać będą zabytkowe organy, na których grać będzie Krzysztof Urbaniak, dyrektor artystyczny pasłęckiego festiwalu, a także ekspert i konsultant przy ukończonej przed trzema laty konserwacji i rekonstrukcji zbudowanych w latach 1717-1719 organów Andreasa Hildebrandta w Pasłęku.

Krzysztof Urbaniak jest adiunktem w Katedrze Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie. Zdobył liczne nagrody na międzynarodowych konkursach organowych w kraju i w Europie.

Sobotni koncert poświęcony będzie pamięci dawnych organistów i chórzystów kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku, w tym pracującemu od roku 1945 do 1990 organiście Marianowi Romanowskiemu.

Urodził się w 1915 r. w miejscowości Kopaczówka na Wołyniu. Gry na organach, prowadzenia chóru oraz fachu organisty uczył się we Włodzimierzu Wołyńskim. Już w wieku 20 lat podjął pracę w parafii Świętego Michała Archanioła i Świętego Antoniego Padewskiego w Kamieniu Koszyrskim, by jako nauczyciel powrócić do Szkoły Organistów we Włodzimierzu w roku 1937. Pod koniec wojny, uciekając przed rzezią i prześladowaniami, wraz z żoną Ireną i dwójką dzieci przedostał się w Lubelskie, skąd już po wojnie przeniósł się do Zielonki Pasłęckiej (wówczas Wołyniec), gdzie była już jego cała rodzina. Tu natychmiast (1945 r.) objął posadę organisty w kościele w Wołyńcu, a następnie organisty Parafii św. Józefa w Pasłęku. Do legendy przeszła pierwsza po wojnie pasterka, odprawiona przez ks. Józefa Sikorę o północy właśnie w Wołyńcu, której bogatą oprawę przygotował i poprowadził ze śpiewem czterogłosowego chóru mieszanego organista Marian Romanowski.

Marian Romanowski w 1946 r. założył i samodzielnie prowadził odnoszący sukcesy chór „Lutnia”, który uświetniał swym śpiewem wszystkie uroczystości świeckie i kościelne, a także koncertował w okolicy oraz w wielu miastach Polski. Pomimo nacisków ze strony władz i prześladowań ze strony UB, a nawet aresztowania, pan Romanowski nie porzucił pracy w kościele. Z chóru – teraz już kościelnego - musiały odejść osoby na posadach państwowych.

Ponad 50 lat pracy organistowskiej zaowocowało licznymi aranżacjami muzycznymi oraz unikalną harmonizacją muzyki i pieśni kościelnych, które za sprawą obecnego organisty Jacka Matukiewicza przetrwały do dziś i są żywym niematerialnym dziedzictwem kulturowym pasłęckiej wspólnoty. Marian Romanowski jako pierwszy powojenny organista Parafii pw. św. Józefa w Pasłęku stworzył własny styl akompaniamentu oparty o tradycje muzyczne Wołynia, ale też szanujący melodie innych regionów Polski, zatem jednoczący osadników z wielu kultur i regionów II Rzeczypospolitej. Akompaniament ten wyróżnia prosta i szlachetna harmonia, która podkreśla linię melodyczną, wspierając wiernych w śpiewie.

W uznaniu zasług, wierności Bogu i poświęcenia dla Kościoła w roku 1986 Marian Romanowski odznaczony został przyznanym przez Stolicę Apostolską Orderem Rycerskim Grzegorza Wielkiego. Z żoną Ireną wychował i wykształcił siedmioro dzieci, doczekał się też gromady wnuków. Zmarł w wieku 95 lat w 2010 r. Spoczywa na cmentarzu w Pasłęku.

Koncert poprowadzi i oprawi go fachową prelekcją Bartosz Skop, wybitny znawca historii instrumentów organowych w Elblągu i regionie oraz popularyzator muzyki organowej.

Zapraszamy mieszkańców Pasłęka, miłośników muzyki organowej oraz wszystkich, którym bliska jest historia i dziedzictwo kulturowe Pasłęka, Elbląga i regionu. Wstęp wolny.

22 sierpnia 2026 r., godz. 19.30

Kościół pw. św. Bartłomieja w Pasłęku

14. Pasłęcki Festiwal Organowy.

Koncert finansowany ze środków Gminy Pasłęk, Powiatu Elbląskiego oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.