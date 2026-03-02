UWAGA!

----

Akademia Kina Wewnętrznego w kinie Światowid

 Elbląg, Akademia Kina Wewnętrznego w kinie Światowid

AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu. Spotykamy się w formule: projekcja filmu, warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny).

Temat pierwszy: „Przemoc i wykluczenie – analiza mechanizmów przemocy oraz ich skutków psychologicznych”.
       7 marca 2026, godz. 10:00: Nie martw się, nic mi nie jest”, reż. Solange Cicurel, Belgia, 2024
       Warsztat poprowadzi: Agata Gribnau – psycholożka


       To przejmująca, boleśnie aktualna opowieść o nastoletniej Emmie, która doświadcza przemocy rówieśniczej i wykluczenia, zarówno w szkolnych murach, jak i w mediach społecznościowych. To kino trudne, ale potrzebne. Bez uproszczeń i bez pocieszających złudzeń. Pokazuje, jak działa mechanizm manipulacji w grupie, jak rodzi się bullying, jak łatwo hejt staje się narzędziem przemocy – i jak bardzo dorośli bywają bezradni wobec świata współczesnych nastolatków.


       Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:
       – mechanizmom przemocy rówieśniczej
       – roli mediów społecznościowych w eskalacji konfliktu
       – wykluczeniu i piętnowaniu
       – temu, jak reagować jako świadek
       – konsekwencjom psychicznym długotrwałej przemocy
       Treści wrażliwe: bullying, hejt, przemoc fizyczna i psychiczna wśród nastolatków, manipulacja emocjonalna, samobójstwo, używki, wątek seksualny.


       Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).
       AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia!

kino Światowid

