Porażka Startu w Kaliszu

Po bardzo wyrównanym spotkaniu piłkarki ręczne Energi Startu przegrały w Kaliszu z miejscową drużyną Tauron Ruch Szczypiorno 37:38. Była to trzecia w tym sezonie potyczka pomiędzy tymi ekipami i jednocześnie pierwsza przegrana naszego zespołu.

W dwóch spotkaniach w rundzie zasadniczej pomiędzy Startem a Szczypiornem, zwycięsko z niego wychodziła elbląska drużyna. W pierwszym starciu zespół Magdaleny Stanulewicz wygrał 36:34, w drugim natomiast 37:34. Przed trzecią potyczką Kaliszanki miały na swoim koncie 5 punktów, Elblążanki natomiast 17.

Pojedynek w Kaliszu lepiej rozpoczęły gospodynie, które w 5. minucie prowadziły 5:2. Elblążanki szybko odrobiły straty i po trzeciej już w tym meczu bramce Pauliny Kuźmińskiej, był remis po 6. Przyjezdne wykorzystały błędy przy podaniach Koszalinianek i odskoczyły na dwa trafienia. Przez kilka kolejnych minut gra była dość wyrównana, w 18. minucie Start prowadził 12:10. Miejscowe szczypiornistki zaraz nie tylko wyrównały, ale też wyszły na prowadzenie 13:12. Żadna z drużyn nie była w stanie zbudować znaczącej przewagi, wielokrotnie na tablic wyników widniał remis. Zespoły udały się na przerwę przy wyniku 19:20.

Po zmianie stron swoje szanse wykorzystała Maria Szczepaniak dwukrotnie trafiając z koła. Przyjezdne mogły nieco odskoczyć, jednak nie wykończyły kontrataku, popełniły też faul ofensywny. Gdy jedna z zawodniczek Startu udała się na ławkę kar, rywalom udało się wyjść na prowadzenie. Sędziowie wielokrotnie w tym meczu wskazywali na 7. metr, a w tym elemencie niezawodna w szeregach Szczypiorna była Anna Diablo, która w 46. minucie dała swojej drużynie prowadzenie 26:24. Przyjezdne zaraz ponownie doprowadziły do wyrównania i przez kolejne minuty wynik oscylował wokół remisu. W 52. minucie było 32:33. Niestety trzy kolejne gole zdobyły Kaliszanki, które nie pozwoliły już na doprowadzanie do kolejnego remisu. Gospodynie pokonały Start 38:37.

Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz - Energa Strat Elbląg 38:37 (19:20)

Ruch: Gryczewska, Fornalczyk - Diablo 10, Doktorczyk 8, Bondarenko 5, Szarkova 4, Trawczyńska 4, Stokowiec 3, Kiprijanovska 2, Jasinowska 1, Widuch 1, Petroll, Gęga, Bury.

Start: Suliga, Ciąćka, Pentek - Kuźmińska 7, Grabińska 6, Zych 5, Masalova 5, Kozłowska 4, Szczepaniak 4, Pahrabitskaya 2, Tarczyluk 2, Szczepanek 1, Chwojnicka 1, Terzić.