„Akordeon w roli głównej”

Fot. nadesłana

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu, Szkoła Sztuk Pięknych w Rudaminie (Litwa) i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają na wyjątkowy koncert prezentujący walory akordeonu – instrumentu nie zawsze docenianego.

W sali koncertowej elbląskiej szkoły muzycznej wystąpią soliści – uczniowie obu szkół, oraz Szkolna Orkiestra Akordeonowa ze Szkoły Sztuk Pięknych w Rudaminie (Litwa) pod dyrekcją Bogdana Wojcinowicza. Usłyszymy m.in. „Ave Maria” Giulio Cacciniego, „Toulouse” Gerharda Winklera, „Marsz” Mikasa Vaitkevičiusa, „Eviva Espana” Leo Caertsa. Na koncert zapraszamy 28 października godz. 17 sala koncertowa ZPSM w Elblągu ul. Traugutta, wstęp wolny

Teresa Wojcinowicz, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne