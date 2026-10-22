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Dziś kontynuacja nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 Elbląg, Dziś kontynuacja nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
fot. Wiktoria Tazuszel

22 października kontynuowana będzie nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej dotycząca dalszej współpracy Elbląga z Tarnopolem oraz ewentualnej zmiany nazwy ronda Tarnopol. Projekty dotyczące tych spraw zgłosili radni PiS, a prezydent zorganizował związane z nimi konsultacje społeczne.

Przypomnijmy: po projekcie uchwały ws. zerwania współpracy z Tarnopolem – miastem partnerskim Elbląga na Ukrainie, złożonej przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Elbląga Michał Missan zarządził konsultacje z mieszkańcami. Ankietę można było wypełniać do 16 października.

 

Wyniki przypominamy w tabelce poniżej.

 

Pytanie

Głosy za

Głosy przeciw

Nie mam zdania

Zakończenie współpracy z Tarnopolem

44,2 proc. (252 osoby)

53,7 proc. (306 osób)*

2,1 proc. (12 osób)

Zmiana nazwy ronda

45,3 proc. (258)

53,2 proc. (303 osoby)

1,5 proc. (9 osób)

- Wyniki ankiety przekażę Radzie Miejskiej. To jest jej decyzja, co stanie się z uchwałami, która zostaną zaprezentowane na sesji nadzwyczajnej – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga na konferencji prasowej 19 października. - Nie wezmę udziału w tej sesji. Nie będę brał udziału w inicjatywach, które dzielą Elblążanki i Elblążan, bo to nie służy rozwojowi naszego miasta.

Dokończenie sesji nadzwyczajnej, na której radni mają podjąć decyzję w sprawie projektów radnych Prawa i Sprawiedliwości zaplanowano na 22 października na godz. 15.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Poddano pod głosowanie. Koniec tematu.
  • I zaglosowalo az 577 osób ! Teraz rada na podstawie tej garstki głosów podejmie decyzje
  • Z całym szacunkiem ale jeśli radni będą tłumaczyć że podjęli tą uchwalę biorąc pod uwagę wynik ankiety to chyba jakiś żart. Jak tak to tysiące głosów mieszkańców się nie liczą, ale tu nagle 300 osób powiedziało że chce dalszej współpracy i żeby nie zmieniać nazwy ronda i to akurat będzie wzięte pod uwagę?! To kpina z mieszkańców, plują nam w twarz a wy mówicie że deszcz pada!
  • Obwód Lwowski z pełną świadomością uznał rok 27,rokiem upa. Nie powinni po naszej ziemi w ogóle chodzić!!! Politycy szambo zrobili, wmawiając nam, że to sojusznicy :0 Hashtagi: #Mnowat5@gmail.com
  • Zajmowanie się pierdołami to domena rządzących
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    14
    9
    Stańczyk Elbląski(2026-10-22)
  • A czy komuś zabrano/odebrano prawo głosu? Można było pójść do urzędu i wypełnić ankietę lub przez stronę internetową. Jeżeli ludzie uważają ten temat za mało interesujący dla nich to nikt ich nie zmusi do brania w tym udziału, a osoby, które chciały i mogły wypowiedziały się, więc nie rozumiem po co drążyć temat? Za mało jest w Elblągu tematów ważnych i potrzebnych, takich na już? Dopóki trwa wojna na Ukrainie ten temat powinien pozostać otwarty i beż konsekwencji, bo dopiero po wojnie można sensownie o tym rozmawiać. Koniec kropka, a PIS niech zajmie się czymś pożytecznym a nie zawraca głowę. Amen!
  • Trzeba odroczyć do czasu zakończenia wojny, chyba państwo radni z PiS dostosują się do wyników konsultacji, do której chętnie namawiali, czyż nie tak?
  • A jak do wyborów podejdzie 5% stanu osobowego to co uznasz, że wybory są wadliwe?
  • To gdzie ta mobilizacja elektoratu PiS??? Konsultacje społeczne się odbyły. Nikt głosu nie odbierał. Wszystko co powyżej 50,1% uznajecie za suwerenny wybór ale tu macie problem, że ludzie nie grzeją Waszego politycznego tematu.
  • Niech Rani uporządkują groby bezdomnych a nie biorą kasę za niekorzystne uchwały !
  • Po głosowaniu dowiemy się kto rządzi w Elblągu.
  • Konsultacje z pół procenta mieszkańców uznali za ważne. :) To manipulacja. Kraków zawiesił współpracę z banderowcami. Brawo.
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