Dziś kontynuacja nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

22 października kontynuowana będzie nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej dotycząca dalszej współpracy Elbląga z Tarnopolem oraz ewentualnej zmiany nazwy ronda Tarnopol. Projekty dotyczące tych spraw zgłosili radni PiS, a prezydent zorganizował związane z nimi konsultacje społeczne.

Przypomnijmy: po projekcie uchwały ws. zerwania współpracy z Tarnopolem – miastem partnerskim Elbląga na Ukrainie, złożonej przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Elbląga Michał Missan zarządził konsultacje z mieszkańcami. Ankietę można było wypełniać do 16 października.

Wyniki przypominamy w tabelce poniżej.

Pytanie Głosy za Głosy przeciw Nie mam zdania Zakończenie współpracy z Tarnopolem 44,2 proc. (252 osoby) 53,7 proc. (306 osób)* 2,1 proc. (12 osób) Zmiana nazwy ronda 45,3 proc. (258) 53,2 proc. (303 osoby) 1,5 proc. (9 osób)

- Wyniki ankiety przekażę Radzie Miejskiej. To jest jej decyzja, co stanie się z uchwałami, która zostaną zaprezentowane na sesji nadzwyczajnej – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga na konferencji prasowej 19 października. - Nie wezmę udziału w tej sesji. Nie będę brał udziału w inicjatywach, które dzielą Elblążanki i Elblążan, bo to nie służy rozwojowi naszego miasta.

Dokończenie sesji nadzwyczajnej, na której radni mają podjąć decyzję w sprawie projektów radnych Prawa i Sprawiedliwości zaplanowano na 22 października na godz. 15.