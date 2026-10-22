Dziś kontynuacja nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
22 października kontynuowana będzie nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej dotycząca dalszej współpracy Elbląga z Tarnopolem oraz ewentualnej zmiany nazwy ronda Tarnopol. Projekty dotyczące tych spraw zgłosili radni PiS, a prezydent zorganizował związane z nimi konsultacje społeczne.
Przypomnijmy: po projekcie uchwały ws. zerwania współpracy z Tarnopolem – miastem partnerskim Elbląga na Ukrainie, złożonej przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Elbląga Michał Missan zarządził konsultacje z mieszkańcami. Ankietę można było wypełniać do 16 października.
Wyniki przypominamy w tabelce poniżej.
|
Pytanie
|
Głosy za
|
Głosy przeciw
|
Nie mam zdania
|
Zakończenie współpracy z Tarnopolem
|
44,2 proc. (252 osoby)
|
53,7 proc. (306 osób)*
|
2,1 proc. (12 osób)
|
Zmiana nazwy ronda
|
45,3 proc. (258)
|
53,2 proc. (303 osoby)
|
1,5 proc. (9 osób)
- Wyniki ankiety przekażę Radzie Miejskiej. To jest jej decyzja, co stanie się z uchwałami, która zostaną zaprezentowane na sesji nadzwyczajnej – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga na konferencji prasowej 19 października. - Nie wezmę udziału w tej sesji. Nie będę brał udziału w inicjatywach, które dzielą Elblążanki i Elblążan, bo to nie służy rozwojowi naszego miasta.
Dokończenie sesji nadzwyczajnej, na której radni mają podjąć decyzję w sprawie projektów radnych Prawa i Sprawiedliwości zaplanowano na 22 października na godz. 15.