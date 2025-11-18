Alicja i Grzegorz stypendystami Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego

Alicja Król, artystka-plastyk i pedagog oraz Grzegorz Kozłowski, absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, który zajmuje się rysunkiem, malarstwem i grafiką użytkową, otrzymali stypendia Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego „Promocje 2025”. Zdjęcia.

Uroczystość wręczenia stypendiów oraz koncert donacyjny po wielu latach ponownie odbyły się w elbląskim muzeum.

- To w tej sali z inicjatywy mojej poprzedniczki Danuty Mańkut przez wiele lat organizowaliśmy koncerty kameralne z udziałem wybitnych instrumentalistów i wokalistów. W budynku obok odbywały się gale muzyki dawnej, których pomysłodawcą była również Danuta Mańkut, a które między innymi prowadziła Beata Przewłocka, aktorka naszego teatru – wspominała Teresa Wojcinowicz, prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Koncert donacyjny to okazja do wręczenia stypendiów „Promocje”, ale także podziękowań dla wszystkich, którzy swoimi działaniami wspierają Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, m.in. wolontariuszy i darczyńców.

- Działalność takich organizacji, jak nasza to przede wszystkim praca społeczna członków, ale też zaangażowanie wolontariuszy, bez których nie wyobrażamy sobie Festiwalu Organowego czy Letniego Salonu Muzycznego. Ich praca czasami jest niezauważalna, ale bez takiego wsparcia byłoby nam trudno realizować nasze projekty – mówiła Teresa Wojcinowicz.

Stypendystami ETK „Promocje” 2025 zostali Alicja Król oraz Grzegorz Kozłowiski.

Alicja Król

Artysta – plastyk, pedagog doskonale znana elbląskiej publiczności z wielu inicjatyw, wystaw, projektów. Planuje wykonać około 10 grafik poruszających problematykę zachorowania i leczenia raka piersi. Prace będą wykonane w technice suchej igły, formatu A4 odbite na papierze A3. Artystka zdecydowała się na tę technikę, ponieważ jej efekt estetyczny „idealnie rezonuje z całą planowaną narracją, miękkością ciała oraz materią tkanek”. Cały projekt ma na celu szerzenie świadomości choroby, profilaktyki, spotkania kobiet oraz mężczyzn w trakcie i po chorobie, a także podzielenie się przemyśleniami oraz wnioskami.

Grzegorz Kozłowski

Absolwent Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i grafiką użytkową. Swoją twórczością i działaniem chce popularyzować rysunek w otoczeniu, w którym przebywa. Stara się aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym Elbląga. Jest m.in. autorem pocztówek, które można zobaczyć w Galerii Sztuczki na starówce, uczestnikiem wystaw. Jego projekt, to również projekt plastyczny związany z Elblągiem, elbląską starówką ale też połączony z warsztatami.

Program stypendialny ETK realizowany jest m. in. z wpływów z 1,5 proc. podatku. Po wręczeniu stypendiów mogliśmy wysłuchać recitalu Mikołaja Ostrowskiego, aktora Teatru im. Aleksandra Sewruka pt. „Znane inaczej, czyli wariacje na osiem oktaw”.