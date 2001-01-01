Amerykański sen nad rzeką Elbląg

Ten weekend w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu upłynął pod znakiem otwarcia nowej wystawy. Zobacz zdjęcia z wernisażu ekspozycji "American dream, życie i twórczość Josepha Konopki".

- Po raz pierwszy w Polsce pojawia się tak dużo prac amerykańskiego malarza polskiego pochodzenia Josepha Konopki - mówił Mirosław Siedler, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego, podczas otwarcia wystawy. Dziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie eskpozycji. - Na tę wystawę prace zostały przywiezione z Muzeum Narodowego w Gdańsku (...), Kielcach, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Sztuki w Łodzi - wymieniał. - My też jesteśmy muzeum i mamy wystawę malarstwa, to dla tych, którzy się dziwili w internecie, dlaczego w muzeum mamy wystawę malarstwa - podkreślił dyrektor Siedler.

- Mam nadzieję, że udało nam się stworzyć wystawę, która będzie dla państwa przyjemna w odbiorze, estetycznie pobudzająca, bo takie właśnie było i jest malarstwo Josepha Konopki - mówił Michał Kozłowski, kurator wystawy. - Wierzę, że powinniśmy pokazywać państwu również tematy o charakterze bardziej uniwersalnym, to, co wartościowe, dobrą sztukę, ciekawe postacie. Wydaje mi się, że nie ma co się zamykać tylko na "elblągocentryzmie", mimo że wszyscy kochamy nasze miasto, to nasze horyzonty są przecież szersze i warto z tego korzystać.

Fot. Anna Dembińska

Dodajmy, że wystawie towarzyszył minirecital Mikołaja Ostrowskiego, który zaśpiewał utwory amerykańskich twórców. Na uczestników czekał też poczęstunek w postaci coca-coli i popcornu.

Na naszych łamach o wystawie więcej w wywiadzie z Michałem Kozłowskim, kuratorem ekspozycji.

- Joseph S. Konopka (1932–2013) urodził się w Filadelfii w rodzinie polskich emigrantów. Wychowany w wieloetnicznym Jersey City, wcześnie objawił talent artystyczny, który rozwijał w Cooper Union Art School oraz na Columbia University w Nowym Jorku. Przez ponad pięć dekad pracował jako scenograf dla NBC, współtworząc wizualną oprawę najważniejszych programów amerykańskiej telewizji – od „Tonight Show” i relacji z misji Apollo, po konkursy Miss America. Jako ilustrator służył także w Białym Domu, przygotowując materiały graficzne dla oficjalnych wydarzeń prezydenckich, doradzając prezydentowi Dwightowi Eisenhowerowi. Równolegle z pracą zawodową rozwijał własną twórczość malarską - pisał w zapowiedzi wystawy Piotr Begej z Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

Wystawę można oglądać w elbląskim muzeum do 9 listopada.