Anomalie czyli kiermasz MUZ

Elbląscy artyści i rękodzielnicy przygotowali dużo pięknych i niepowtarzalnych, mniejszych i większych dzieł, wytworów, bibelotów, które idealnie sprawdzą się jako nowi towarzysze życia. Najfajniejsze prezenty czekają na Państwa w sobotę, 18 grudnia w elbląskim Muzeum Archeologiczno - Historycznym na kiermaszu Anomalie - kiermasz MUZ.

Wytwarzane lokalnie, ręcznie a nie maszynowo, z pomysłem i pasją. To łączy wszystko, co znajdzie się w sobotę na stanowiskach wystawców. Elbląscy artyści i rękodzielnicy proponują swoje unikatowe wyroby. Jedne miłe w dotyku, inne niesamowicie pachnące, kolejne ciepłe albo takie, że nie można wzroku oderwać.

Szukajmy rzeczy niepowtarzalnych i jednocześnie wspierajmy lokalnych twórców - taka idea przyświeca organizatorom: Stowarzyszeniu Kulturalnemu Co Jest? oraz Muzeum Archeologiczno - Historycznemu w Elblągu.

ANOMALIE - kiermasz MUZ

Sobota 18 grudnia, godz. 12:00 - 17:00

Muzeum Archeologiczno - Historyczne, budynek Gimnazjum

Bulwar Zygmunta Augusta 11, wejście od ulicy Zamkowej

Wystawcy, których wyroby, dzieła na pewno spotkamy:

Żuławianki - wianki, stroiki

Mikka Ceramics - ceramika, świece

Bogdan Kiliński - obrazy, obrazki

Mięta i spółka - mydła, świece, rękodzieło

Origo Art - artystycznie malowane ubrania

Pracownia - stroiki, flower boxy

Step.eq - koce, poduszki, plakaty, kartki

Gore77 - obrazki, przypinki, plakaty

WTZ Tacy Sami - rękodzieło

Plafro - patyki, kamyki, słowa

Pracownia MamyTaty - odzież i dodatki dla dzieci, poduszki dekoracyjne

Wool Wiches Workshop - wełna roślinnie barwiona, dzianiny

Można przyjść zamienić kilka słów, dowiedzieć się co i jak, zerknąć, dotknąć, zakochać się i wrócić do domu pod rękę z nowym małym czymś, co będzie cieszyć.

Dla dzieci, jeśli się pojawią, przygotujemy warsztaty z robienia np mydeł i ogólnie kreatywnego spędzania czasu.

Obowiązują wytyczne i obostrzenia związane z pandemią Covid-19. Uczestników bardzo prosimy o zakładanie maseczek.