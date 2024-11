Artystyczna instalacja VR w Kinie Światowid

Wszystkich zainteresowanych wirtualną rzeczywistością, możliwością połączenia jej ze światem sztuki Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" zaprasza w czwartek, 14 listopada o godz. 18.00 do dużej sali Kina Światowid na pokaz instalacji artystycznej „Ad Futuram Rei Memoriam". Będzie to również okazja do spotkania z twórcą instalacji i porozmawiania o tym, jak powstają takie aplikacje. Wstęp wolny.

Pokaz odbywa się w ramach konferencji „Drugie życie zdigitalizowanych zbiorów", ale jest również oddzielnym wydarzeniem artystycznym. Zainteresowani światem VR, będą mogli założyć gogle i przenieść się w świat wirtualnej rzeczywistości. Ci, których interesuje proces, wykonanie, pomysł czy grafika będą mogli ten świat zobaczyć na kinowym ekranie. Ad Futuram Rei Memoriam to immersyjna podróż przez czas, w której użytkownicy wkraczają do wirtualnego muzeum. Wystawę można zobaczyć z dwóch kontrastujących perspektyw. W pierwszej scenie muzeum ukazane jest w swojej współczesnej formie. Eleganckie wnętrza prezentują eksponaty ustawione na ozdobnych postumentach, przy akompaniamencie muzyki klasycznej. Druga scena przenosi użytkowników w odległą, postapokaliptyczną przyszłość. Zrujnowana przestrzeń muzeum porośnięta roślinnością przedstawia wystawę w zupełnie nowym kontekście, jednak zdigitalizowane obiekty pozostają nietknięte, niezależnie od minionych wieków, nawet gdy ich fizyczne formy uległy wpływowi czasu. Są symbolem trwałości i ciągłej obecności kultury, która przetrwała dzięki cyfrowej technologii. Jak powstają taki instalacje? Co inspiruje artystę do sięgnięcia w świat wirtualnej rzeczywistości? O tym wszystkim opowie jej twórca – Marek Kudła. Instalacja podkreśla dramatyczny kontrast między nietrwałością rzeczywistego świata, a nieprzemijalnością zdigitalizowanej sztuki, podkreślając rolę cyfryzacji w zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Autorzy instalacji: Marek Kudła Artysta nowych mediów, programista i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w integracji nowych technologii z doświadczeniami artystycznymi. W swoich projektach łączy programowanie, tworzenie gier, elektronikę i druk 3D. Ma na koncie liczne instalacje artystyczne - w tym wykorzystujące gogle VR do tworzenia immersyjnych doświadczeń. Kinga Nowak Tech-Artystka, uwielbia podejmować nowe wyzwania i rozwijać swoje umiejętności w świecie twórczości cyfrowej. Często podróżuje, aby brać udział w game jamach i ma doświadczenie w pracy z najnowszymi technologiami, w tym z wirtualną rzeczywistością. Uczy dzieci pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia.

