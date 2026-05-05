Baśniowy stand-up

W piątek, 8 maja, o godz. 17:00 Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ zaprasza dzieci w wieku 5 + (wraz z opiekunami) na spotkanie z baśniami, które poprowadzi Mateusz Świstak – zawodowy opowiadacz i edukator, autor projektu „Baśnie na Warsztacie”. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.

Wycieczki do krainy wyobraźni to absolutna frajda. Czasem potrzebny jest tylko odpowiedni przewodnik. Takim przewodnikiem mogą być książki, a wraz z nimi Mateusz „Gadający” Świstak, który zabierze uczestników w świat mało znanych i bardzo nieoczywistych baśni ze wszystkich stron świata. Spotkanie z nim to jazda bez trzymanki, która będzie świetną gimnastyką nie tylko dla mózgu, ale i całego ciała, a dzięki wielowarstwowej narracji coś dla siebie znajdą w nim zarówno dzieci, jak i dorośli.

Będzie oczywiście śmiesznie, choć głównym celem warsztatu jest otwarcie najmłodszych odbiorców na pomysł, by sięgać po fascynujące opowieści, które mieszkają w książkach. Korzystanie z baśni świata jest także pretekstem do krótkich, ale niezwykle pasjonujących wycieczek etnograficznych w rejony, z których opowiadane baśnie pochodzą.

Więcej informacji i zapisy:

Biblioteka Literacka

ul. Zamkowa 1

tel. 55 625 60 23

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Magia słów – magia wyobraźni” dofinansowanego ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.