Biblioteka. Lubię tu być.

Hasłem tegorocznego Tygodnia Bibliotek jest „Biblioteka. Lubię tu być”, które dla każdego może oznaczać co innego. Jak co roku w ramach tej ogólnopolskiej akcji zapraszamy na wydarzenia przygotowane z tej okazji, bo biblioteka to przede wszystkim miejsce spotkań, integracji i kreatywności. Rozgośćcie się na tych spotkaniach i czujcie się jak w domu, do którego chce się wracać. Zapraszamy!

Program: 8 maja (czwartek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 Rękodzieło bez metryki, czyli spotkania seniorów przy robótkach ręcznych Więcej informacji: tel. (55) 625 60 95 8 maja (czwartek), godz. 16:30, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 Spotkanie Klubu Origami Podczas zajęć uczestnicy wykonają zakładki książkowe w technice origami. Będzie to wyjątkowe spotkanie dla miłośników książek i origami – zapowiada Kamila Efenberg z Bulaja. Zajęcia nie mają ograniczeń wiekowych. Więcej informacji: tel. (55) 625 60 23 9 maja (piątek), godz. 11:00-13:00 Gra miejska dla szkół pt. „Zabytki kultury i natury” Podczas gry uczestnicy będą rozwiązywać zadania dotyczą Elbląga – zabytków, pomników przyrody oraz bibliotek. W trakcje realizacji gry będą wykorzystywane kody QR, mapy googla, a na rozpoczęcie i zakończenie uczestnicy wezmą udział w interaktywnej grze. Gra przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych z klas 4-7. Ilość grup ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłania do szkół do 7 maja 2025 r. W grze mogą wziąć udział grupy trzyosobowe plus opiekun. Początek gry w Cyberiadzie – omówienie zasad, pierwsze zadania. Zakończenie gry w Bulaju – podsumowanie gry, rozdanie upominków. Organizatorami gry są: Cyberiada, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, we współpracy z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną. Więcej informacji i zapisy: tel. (55) 611 00 66 9 maja (piątek), godz. 15:30, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i rozmowa o książce „Oddam Ci słońce” Jandy Nelson Więcej informacji: tel. (55) 625 60 95 9 maja (piątek), godz. 17:30, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 Robótkoteka: decoupage na drewnie (zapisy) Więcej informacji i zapisy: tel. (55) 625 60 95 10 maja (sobota), godz. 10:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 „Małe co nieco dla dużego spokoju”: zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat (zapisy) To cykl przeznaczony dla dzieci nieco bardziej wrażliwych, nieśmiałych, ze specjalnymi potrzebami, które potrzebują trochę więcej czasu na pracę w spokojnym i przyjaznym otoczeniu – informuje Natalia Kata z Bulaja. Najbliższe zajęcia będą inspirowane książką pt. „Kolor nieba” Petera H. Reynoldsa. Więcej informacji i zapisy: tel. (55) 625 60 23 10 maja (sobota), godz. 11:00-15:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 Planszówkowy Zawrót Głowy (wstęp wolny) Rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku. Więcej informacji: tel. (55) 625 60 95 10 maja (sobota), godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 Rodzinne warsztaty ogrodnicze (wstęp wolny) Podczas warsztatów porozmawiamy o tym gdzie i jak można zakładać ogródki, jakie rośliny w nich sadzić. Nauczymy się też odczytywać informacje zawarte na opakowaniach nasion. W drugiej części zajęć posadzimy własne mini ogródki, które – mamy nadzieję – staną się początkiem ogrodniczej przygody – zapowiada Mateusz Paradowski z Cyberiady. Zajęcia będą inspirowane książką „Miejskie ogródki – moje mikroświaty” Remiego Courgeona. Więcej informacji: tel. (55) 611 00 66 10 maja (sobota), godz. 12:00, Filia biblioteczna nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 4-6 lat (zapisy) Zajęcia będą inspirowane książką „Wypożyczalnia skrzydeł. Opowieść o magii czytania” Iwony Pietrzyk-Płachta. 13 maja, godz. 11:00, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 Twórcza Lokomotywa – warsztaty rękodzielnicze dla seniorów (zapisy) Uczestnicy wyjdą z zajęć z przyozdobioną według własnego pomysłu torbą na książki, oczywiście – mamy nadzieję – pełną ciekawych lektur – zapowiada Ela Zielińska z Lokomotywy. Więcej informacji i zapisy: tel. (55) 625 60 90 13 maja (wtorek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla starszych dorosłych i rozmowa o książce „Lekcje chemii” Bonnie Garmus Więcej informacji: tel. (55) 625 60 95 14 maja, godz. 10:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 Zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce” dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z opiekunem (zapisy) Zajęcia będą inspirowane książką „W twojej książce jest potwór” Toma Fletchera. Czy uczestnikom uda się przegonić niesfornego potwora, który zamieszkał w książce i robi tam bałagan? W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje. Więcej informacji i zapisy: tel. (55) 625 60 90 14 maja (środa), godz. 12:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży i rozmowa o książce „Szczeliny istnienia” Jolanty Brach-Czainy Więcej informacji: tel. (55) 625 60 95 15 maja, godz. 13:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 Drugie spotkanie z Bingo w Cyberiadzie (wstęp wolny) Podczas spotkania spędzimy miło czas, grając w popularne Bingo. Zapraszamy serdecznie seniorów z okolicznych osiedli, jak i całego miasta do wspólnej zabawy. Zachęcamy do zabrania ze sobą dobrego humoru, a także przyjaciół czy sąsiadów, którzy chętnie spędziliby ten czas z nami – zaprasza Mateusz Paradowski z Cyberiady. Więcej informacji: tel. (55) 611 00 66 15 maja (czwartek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 Rękodzieło bez metryki, czyli spotkania seniorów przy robótkach ręcznych Więcej informacji: tel. (55) 625 60 95

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska